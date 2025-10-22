El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

Una de cadas tres familias de Las Viudas y el 29 de Octubre están en indicadores de pobreza severa y un tercio de los vecinos de Miguel Íscar o Claudio Moyano reciben sus mayores ingresos de herencias, alquileres o intereses

Víctor Vela
Francisco González

Víctor Vela y Francisco González

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:38

Comenta

¿Qué son 125 euros al día? Imagina que hoy recibes esa cantidad. Y mañana. Y al día siguiente. Y al otro que viene después. ... 125 euros al día. 3.750 euros al mes (en los meses que tienen 30 jornadas). Al terminar el año, 45.625 euros. Esta es la diferencia que existe en Valladolid entre las zonas con la renta media más alta (63.075 euros en los hogares de Claudio Moyano, Zúñiga, Las Francesas) y las calles con los ingresos más bajos de la capital (17.450 en las viviendas de Las Viudas o el 29 de Octubre). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el atlas de distribución de la renta de los hogares en el que, a partir de los datos de la Agencia Tributaria, es posible conocer los ingresos medios de los vallisoletanos, cuál es el origen principal de ese dinero (si procede de salarios, pensiones, prestaciones por desempleo…) y qué zonas son las que tienen un mayor porcentaje de vecinos en riesgo de pobreza.

