Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

¿Qué son 125 euros al día? Imagina que hoy recibes esa cantidad. Y mañana. Y al día siguiente. Y al otro que viene después. ... 125 euros al día. 3.750 euros al mes (en los meses que tienen 30 jornadas). Al terminar el año, 45.625 euros. Esta es la diferencia que existe en Valladolid entre las zonas con la renta media más alta (63.075 euros en los hogares de Claudio Moyano, Zúñiga, Las Francesas) y las calles con los ingresos más bajos de la capital (17.450 en las viviendas de Las Viudas o el 29 de Octubre). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el atlas de distribución de la renta de los hogares en el que, a partir de los datos de la Agencia Tributaria, es posible conocer los ingresos medios de los vallisoletanos, cuál es el origen principal de ese dinero (si procede de salarios, pensiones, prestaciones por desempleo…) y qué zonas son las que tienen un mayor porcentaje de vecinos en riesgo de pobreza.

La situación ha mejorado con respecto al año pasado. La renta media de los vallisoletanos ha crecido el 6,1% durante el último año, al pasar de 15.417 a 16.356 euros por persona (el incremento en la media nacional fue del 6,9%). En la capital, esta cifra está ligeramente por encima a la de la media provincial (15.590). Y Valladolid se sitúa como la duodécima provincia con mayores niveles de renta. En cabeza están Guipúzcoa (19.616), Vizcaya (18.738) y Madrid (18.142). Por delante también están Barcelona, Navarra o las Baleares.

Pero esa mirada general ofrece importantes diferencias en los barrios. El INE incluso permite conocer lo que ocurre casi calle por calle, ya que la información se refiere a secciones censales. Y poner la lupa en las economías familiares evidencia la situación variable que se vive en una zona rica y una más desfavorecida.

Las calles del casco histórico concentran los mayores niveles de renta de Valladolid. Los vallisoletanos que residen en Claudio Moyano o Zúñiga disfrutan de una renta media anual de 30.934 euros por persona (de 63.075 por hogar). En Isabel la Católica y Poniente, de 27.971. También están por encima de los 25.000 euros en Miguel Íscar, Dos de Mayo, Estación, Recondo, la plaza de Madrid o la parte de Huerta del Rey más cercana al Pisuerga, como en las calles Royo Villanova o Miguel Ángel Blanco. Más allá de este cogollo del centro, la primera zona de rentas altas que encontramos en los barrios es el entorno de Miriam Blasco y Padre Llanos en Parquesol (24.624). A continuación vienen otros puntos cercanos al corazón de la ciudad, como la plaza de España, Santa Cruz o el entorno del Campo Grande.

Renta neta media anual en las secciones

En el otro extremo de la tabla se sitúan calles de Las Viudas (Duero, Adaja, Tajo), donde la renta media anual por persona está en 5.522 euros. En el 29 de Octubre (Periquito y Ágila) se sitúa en 5.817. Los vecinos de otras nueve secciones censales disponen de menos de 10.000 euros al año. Son las comprendidas en Embajadores, la confluencia de la calle de la Salud con el paseo del Cauce (en Pajarillos), zonas de Arturo Eyries (Chile, Argentina, las plazas de Cuba y México) y de Huerta del Rey (Sánchez Arjona y José Cantalapiedra).

En estas zonas, más de la mitad de su población se encuentra dentro de los indicadores de pobreza severa, al no superar el 40% de la renta mediana, de acuerdo con los criterios utilizados por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que la semana pasada presentó su balance anual. De acuerdo con sus estudios, el 8,4% de los castellanos y leoneses viven en situación de pobreza extrema. En Las Viudas, por ejemplo, ese porcentaje escala hasta el 35,1%. En las calles Nebrija, Mirabel o Cardenal Torquemada (La Rondilla) es del 13,2%. En Pérez Galdós y Veinte Metros (Circular) baja al 7,1%. En Monasterio de Yuste y Nuestra Señora del Henar (Villa del Prado), apenas es el 1,7%.

Porcentaje de población en pobreza severa por secciones

La red EAPN calcula que el límite en el que un ciudadano de la región entra dentro de la categoría de pobreza severa está en 7.723 euros al año (644 al mes). En una familia con dos hijos menores de 14 años, serían 1.352,4 euros al mes. Hay que recordar que los datos recién publicados por el INE se refieren exclusivamente a la renta disponible, sin contar con otros indicadores que influyen en sus niveles de gasto, como por ejemplo el dinero que destinan al pago de una vivienda o alquiler.

Porcentaje de población en pobreza por secciones

Si se sube un escalón y ya no se habla de pobreza severa, sino de situación en riesgo de pobreza, entonces el porcentaje sube hasta el 17,4% de la población vallisoletana. Más de la mitad de los vecinos de Las Viudas o el 29 de Octubre estarían en esta situación, que desde EAPN definen como contar con unos ingresos por debajo del 60% de la mediana. Traducido en euros, supondrían 11.548 euros al año por persona (965 euros al mes).

Y otra pregunta más, ¿han subido las rentas al mismo porcentaje que lo ha hecho el incremento del coste de la vida? Entre enero de 2019 y diciembre de 2023, el índice de precios al consumo (IPC) en la provincia de Valladolid aumentó el 18%. En ese mismo periodo de tiempo, la renta media por persona creció el 16% y por hogar, el 12,9%. En ambos casos, los vallisoletanos han perdido poder adquisitivo. Pero hay zonas donde no ha sido así y sus crecimientos de renta han estado por encima del IPC. Entre estas secciones censales las hay con altos niveles de ingresos (más allá de los 20.000 euros anuales), como Isabel la Católica, Dos de Mayo, José Velicia (en Covaresa), Pinar de Antequera o la calle Mantería, pero también en los tramos más bajos, por el incremento del salario mínimo o la cuantía de las prestaciones. En total, son 51 las secciones censales cuyas rentas han crecido por encima del IPC y 201 por debajo.

Los salarios como principal fuente de ingresos

También se puede conocer de dónde procede ese dinero, cuál es la principal fuente de ingresos. La mayor parte procede de los salarios. Así ocurre en el 56,8% de los casos. Es un porcentaje ligeramente superior al del año pasado (56,6%), lo que evidencia una recuperación en el mercado de trabajo, con menos personas en situación de desempleo. Esto puede rastrearse en otro de los indicadores. En el 1,2% de los hogares de Valladolid, la principal fuente de ingresos a lo largo de 2023 (último año con los datos disponibles) eran las prestaciones de desempleo. En 2022, este porcentaje era del 1,3%.

Sin embargo, hay zonas donde es muy superior. Está por encima del 3% en Las Flores, en Embajadores, Caamaño y Hornija (en Delicias) o en la calle Cigüeña y Rincón del Esgueva (en Pajarillos). Pero el paro no es la única prestación pública y, por eso, hay familias cuyos principales ingresos dependen de otro tipo de ayudas, como el ingreso mínimo vital. Llega al 32,8% en Las Viudas. Al 27,8% en el 29 de Octubre. Al 13,6% en varias zonas de Arturo Eyries.

¿Dónde está el mayor porcentaje de hogares con ingresos que dependen de un salario, de su trabajo? Los nuevos barrios, con población más joven, es la que alcanza las cifras más altas en este apartado. En primer lugar, Pinar de Jalón, con el 83,8%. Vienen después Los Santos-Pilarica (con el 82,3%) y en tercer lugar se sitúa Villa del Prado (con el 81,6% en las calles aledañas al edificio de las Cortes). En Arcas Reales se llega al 78,3%, el mismo porcentaje que en varias calles de Parquesol (como Manuel Azaña y Enrique Cubero). En el conjunto de la ciudad, son el 56,8%. En la provincia, el 59,6%. Guadalajara (67,9%) y Madrid (65,5%) son las provincias donde el empleo juega un papel crucial en la renta disponible.

Zonas donde la principal fuente de ingresos son las pensiones

Aquí influyen las características de la población, ya que el porcentaje de hogares con rentas vinculadas mayoritariamente al trabajo cae de forma drástica en los barrios más envejecidos. Allí, el principal aporte viene de las pensiones. En el conjunto de la capital, casi uno de cada cuatro personas (el 26,8%) tiene en las prestaciones por jubilación o viudedad su principal colchón económico. En el conjunto de la provincia, el porcentaje es ligeramente inferior (el 23,6%), por el importante peso demográfico que tienen los jóvenes municipios del alfoz. Valladolid ocupa el puesto 18 entre las provincias donde las pensiones ejercen las mayores inyecciones económicas en los hogares. En Orense, León, Zamora, Asturias y Lugo suponen más del 29%. En Baleares y Madrid están por debajo del 16%.

Secciones con otros conceptos como principal fuente de ingresos

Pero hay otra fuente de ingresos que, en determinadas zonas, se convierte en determinante. Es aquella que viene tipificada en la estadística como 'otros' y que se refieren, por ejemplo, al dinero procedente del alquiler de pisos en su propiedad, el rendimiento de acciones o productos financieros o a lo recibido en las herencias. Este tipo de flujos son el principal foco de ingresos para el 11,1% de los vallisoletanos. Casi uno de cada diez. Pero aquí también hay importantes diferencias, en función de la calle en la que se está empadronado. Las zonas con renta más alta son las que en mayor medida dependen de estos ingresos 'extra'. Suponen el 36,9% en los hogares de Claudio Moyano y Las Francesas, el 30,7% en los de Miguel íscar. Por encima del 30% también en Miguel Íscar y la plaza de Madrid o la calle Muro. En Vadillos, por ejemplo, tan solo son el 2,2%. Y en el corazón de La Rondilla (en Linares, Álvaro de Luna o Gutierre de Cetina), apenas llegan al 3,2%.

¿Dónde viviría un vallisoletano tipo? Ya hemos dicho que la renta media por persona en Valladolid está en 16.356 euros netos al año. La capital está repartida en 252 secciones censales. En 148 (el 58,7% de todas) la renta está por debajo de la media.Y esa media se replica, casi calcada, entre los vecinos de varias calles de Parquesol (Manuel Azaña, Ciudad de la Habana), Pinar de Jalón o la avenida de Gijón y la calle Recreos. Es también una renta muy similar a la que tienen los residentes en Arco de Ladrillo y avenida de Irún o Esteban García Chico y la calle Imperial.