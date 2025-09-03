El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuarto encierro de Cuéllar, con novillos de Montes de Oca. Óscar Costa

Complicado, deslucido y lento cuarto encierro de Cuéllar

Uno de los astados de Montes de Oca embistió a un caballo en el recorrido por el campo

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:55

El cuarto encierro de las fiestas de Cuéllar resultó complicado, lento y carente de vistosidad. Los astados, esta vez novillos, procedentes de la ganadería de Montes de Oca -que pisaban por primera vez las calles de la villa- no estuvieron a la altura de las expectativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

