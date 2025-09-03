Complicado, deslucido y lento cuarto encierro de Cuéllar

El cuarto encierro de las fiestas de Cuéllar resultó complicado, lento y carente de vistosidad. Los astados, esta vez novillos, procedentes de la ganadería ... de Montes de Oca -que pisaban por primera vez las calles de la villa- no estuvieron a la altura de las expectativas.

La carrera comenzó con una salida lenta de los corrales, aunque inicialmente bien controlada por los caballistas. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Ya en el pinar, varios novillos se adelantaron, dificultando la labor de los jinetes. El cruce de Máquinas se realizó de forma disgregada y aunque la manada logró reagruparse momentáneamente, las complicaciones continuaron al llegar al Embudo.

Fue en este punto, uno de los más concurridos del recorrido, donde se vivieron los momentos de mayor tensión: uno de los novillos se desvió hacia la izquierda durante el descenso, generando situaciones de riesgo entre el público apostado en la zona.

El resto del grupo entró a las calles de forma dispersa en una carrera poco lucida, con astados sueltos y un ritmo lento que solo se vio animado por algunas arrancadas provocadas por la eficaz intervención de pastores y mozos. Su esfuerzo fue clave para lograr que las seis reses alcanzaran finalmente la plaza de toros.