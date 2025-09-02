El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tercer encierro de Cuéllar, con toros de Rosa Rodríguez. Mónica Rico

Un herido por asta de toro en el tercer encierro de Cuéllar

Ha sido dado de alta tras ser intervenido en el quirófano de la plaza de toros

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:09

El tercero de los encierros de Cuéllar se ha saldado con un herido por asta de toro. El mozo sufrió una cornada en la ... cara posterior de la pierna, con afectación del gemelo derecho, con una herida de unos diez centímetros con trayectoria descendente. La cogida se produjo en uno de los últimos tramos del recorrido urbano, casi al final de la avenida de los Toreros. Fue trasladado rápidamente a la enfermería de la plaza de toros, donde fue intervenido quirúrgicamente y recibió el alta médica una hora después.

