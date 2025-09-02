Un herido por asta de toro en el tercer encierro de Cuéllar

El tercero de los encierros de Cuéllar se ha saldado con un herido por asta de toro. El mozo sufrió una cornada en la ... cara posterior de la pierna, con afectación del gemelo derecho, con una herida de unos diez centímetros con trayectoria descendente. La cogida se produjo en uno de los últimos tramos del recorrido urbano, casi al final de la avenida de los Toreros. Fue trasladado rápidamente a la enfermería de la plaza de toros, donde fue intervenido quirúrgicamente y recibió el alta médica una hora después.

Ver 33 fotos Fotos del tercer encierro de Cuéllar por el campo y el pinar. Mónica Rico

Se trata del primer herido por asta en el ciclo de encierros cuellarano en una jornada protagonizada por los toros de la ganadería portuguesa de Rosa Rodríguez. La manada inició el recorrido campestre a gran velocidad, con un astado adelantado al resto en el cruce de Máquinas, que finalmente pudo ser reunido con el grupo. El conjunto realizó un rápido cruce tanto de la carretera de Cantalejo como del túnel bajo la autovía, tras lo cual se produjo un largo descanso.

Desde ese punto, los jinetes retomaron el traslado hacia el Embudo a un ritmo constante, que las reses mantuvieron sin acusar el esfuerzo, aunque se disgregaron durante el descenso. Dos de los bravos entraron por delante, seguidos del resto de la manada.

Ya en el tramo urbano, uno de los toros volvió a adelantarse, dejando bonitas carreras en algunos puntos del recorrido. Fue seguido por el resto del grupo, con un toro algo adelantado y otro más rezagado, que en ocasiones generaron escenas de peligro al embestir contra las talanqueras.