Solo cuatro toros completan un caótico segundo encierro en Cuéllar

El segundo encierro de las fiestas de Cuéllar ha resultado especialmente complicado este lunes con los toros de la ganadería Partido de Resina (antiguos ... Pablo Romero) como protagonistas de una jornada marcada por la disgregación de la manada y la necesidad de anestesiar a dos de los astados.

La salida de los corrales se desarrolló sin incidentes, pero en los pinares la manada comenzó a dispersarse. Uno de los toros se desvió hacia una zona de regadío antes de llegar a Las Máquinas, mientras que el resto se dividió en dos grupos que, tras atravesar la carretera de Cantalejo, lograron reunirse. Sin embargo, la situación volvió a complicarse con el sexto toro, que fue conducido con gran esfuerzo por los caballistas hasta Escarabajosa, donde finalmente tuvo que ser anestesiado al no poder integrarse en el grupo.

Ver 32 fotos Fotos del segundo encierro de Cuéllar en su tramo por el campo y el pinar. Mónica Rico

Ver 10 fotos Fotos del segundo encierro de Cuéllar en su tramo urbano. Nacho Valverde (Ical)

El cruce bajo la autovía de Pinares se completó con cinco astados, aunque en el descenso del Embudo la manada volvió a partirse. Solo tres toros alcanzaron las calles en el horario previsto, mientras que los otros dos emprendieron distintos caminos: uno se volvió apenas a unos metros de la zona urbana y otro quedó en la parte alta.

Pese al esfuerzo de los caballistas y de la incorporación de nuevos bueyes, únicamente uno de estos toros pudo entrar en el recorrido, ya pasadas las 10:30 horas, con casi una hora de retraso respecto a sus hermanos. El último astado tuvo que ser finalmente anestesiado en la parte alta del Embudo, en la zona de Fuente La Bola.

En total, solo cuatro toros lograron completar el encierro, en una mañana en la que la bravura y la dispersión de las reses dificultaron en extremo la labor de los pastores y caballistas.