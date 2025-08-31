Un primer encierro rápido y con fuerza deja bonitas carreras en Cuéllar
La manada entró algo disgregada a las calles de la villa tras un traslado por el campo más complicado de lo previsto inicialmente
Cuéllar
Domingo, 31 de agosto 2025, 10:40
El primer encierro de las fiestas de Cuéllar ha dejado buenas sensaciones, especialmente entre los corredores, que han podido disfrutar de varias carreras gracias ... a una manada que llegó disgregada al tramo urbano. La entrada escalonada permitió a los mozos realizar hasta tres carreras distintas en un recorrido que ofreció emoción y espacio para lucirse.
El traslado por el campo fue más complejo de lo esperado. La manada, que había salido de los corrales de forma compacta, se fue estirando y terminó accediendo al casco urbano en dos grupos: el primero, con cuatro astados, y el segundo, unos metros detrás, con los dos ejemplares restantes de Arauz de Robles. Con el avance del recorrido, incluso el primer grupo se dividió, facilitando nuevas oportunidades de carrera a lo largo del trayecto.
En el tramo campero, los toros imprimieron fuerza desde el inicio y no se detuvieron en la zona del pinar, sino más allá de Las Máquinas. A pesar de algunos contratiempos en la zona de rastrojo, solventados con eficacia por los jinetes, el descenso por El Embudo se produjo de forma ordenada, con la manada avanzando a buen ritmo y dentro del horario previsto. Sin embargo, en esta bajada se rompió nuevamente en dos, condicionando el desarrollo del encierro en el casco urbano.
En actualización
Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Suscríbete para disfrutar de una experiencia única y navega sin límites.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.