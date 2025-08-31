Un primer encierro rápido y con fuerza deja bonitas carreras en Cuéllar

El primer encierro de las fiestas de Cuéllar ha dejado buenas sensaciones, especialmente entre los corredores, que han podido disfrutar de varias carreras gracias ... a una manada que llegó disgregada al tramo urbano. La entrada escalonada permitió a los mozos realizar hasta tres carreras distintas en un recorrido que ofreció emoción y espacio para lucirse.

El traslado por el campo fue más complejo de lo esperado. La manada, que había salido de los corrales de forma compacta, se fue estirando y terminó accediendo al casco urbano en dos grupos: el primero, con cuatro astados, y el segundo, unos metros detrás, con los dos ejemplares restantes de Arauz de Robles. Con el avance del recorrido, incluso el primer grupo se dividió, facilitando nuevas oportunidades de carrera a lo largo del trayecto.

En el tramo campero, los toros imprimieron fuerza desde el inicio y no se detuvieron en la zona del pinar, sino más allá de Las Máquinas. A pesar de algunos contratiempos en la zona de rastrojo, solventados con eficacia por los jinetes, el descenso por El Embudo se produjo de forma ordenada, con la manada avanzando a buen ritmo y dentro del horario previsto. Sin embargo, en esta bajada se rompió nuevamente en dos, condicionando el desarrollo del encierro en el casco urbano.