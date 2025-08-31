El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los serios toros de Araúz de Robles protagonizan un encierro cumbre en Cuéllar

Los encerradores Pedro Caminero y Pepe Mayoral manejaron a los bravos y los bueyes con precisión y pericia para consumar un rito de sabor y belleza

César Mata

César Mata

Cuéllar

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:21

Un inhabitual cielo plomizo ofreció su cobertura celestial al primero de los encierros de Cuellar. Rito protagonizado por toros de la divisa jiennense de ... Araúz de Robles. Nobles y hermanados en la finca Carmona, en los corrales junto río Cega y en el tramo campero, espíritu gregario que se simbolizaba en la uniformidad de sus capas negras, entre las que tan solo existía una dicrepancia de un burraco 'salpicao'. Sin ser terroríficas, con buenas y frondosas arboladuras. Reses con trapío, que infunden respeto por un equilibrio en sus hechuras, proporcional a su encornadura.

