Críticas a Partido de Resina: «No es la ganadería más adecuada para este tipo de encierros»

El segundo encierro de las fiestas de Cuéllar dejó sensaciones encontradas entre los participantes y responsables del evento. Mientras los tres primeros astados ofrecieron un ... recorrido dinámico y sin incidentes graves, el retraso y la complejidad del cuarto toro marcaron la jornada.

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, reconoció que fue «un encierro muy difícil» en el que los astados volvieron a evidenciar el carácter propio de su encaste. «Es una ganadería torista, compleja y complicada. Aunque no han mostrado actitudes feas ni agresivas hacia los caballos, no querían ir por donde los caballistas intentaban conducirles», explicó. El regidor quiso agradecer la colaboración de todos los implicados en la jornada y pidió disculpas por la demora en la entrada del cuarto toro y por el hecho de que el encierro finalizara únicamente con cuatro reses. Aun así, expresó su deseo de que «los corredores pudieran disfrutar con los tres primeros toros» y que los espectadores desde las talanqueras «hayan vivido una buena experiencia».

La Asociación Encierros de Cuéllar también se pronunció al respecto, comenzando por destacar, como cada jornada, la tradicional participación del baile de rueda, que este lunes estuvo a cargo del grupo 'A Por Ellos', con 18 integrantes y más de 250 personas danzando. «Como siempre, espectacular. Es la parte del encierro que nunca falla», afirmaron.

Sin embargo, su valoración del encierro fue crítica. Consideran que el cuarto toro no debería haber entrado al recorrido urbano. «Puede resultar peligroso tener un bravo en solitario en las calles a una hora que no es la adecuada», apuntaron. Además, advirtieron sobre la presencia de personas «no aptas para estar en el recorrido del encierro», especialmente en la zona del Embudo, por lo que instaron a la responsabilidad individual para evitar situaciones de riesgo.

Uno de los reproches más directos se centró en la elección ganadera. La asociación recuerda que han solicitado en varias ocasiones que no se incluya la ganadería Partido de Resina en el ciclo. «Es evidente que no es la más adecuada para este tipo de encierro. Un año más, se nos hace caso omiso», lamentaron. A su juicio, lo vivido fue «otro mal encierro de esta firma». Por último, alertaron sobre una situación que podría haber supuesto un riesgo añadido: «Se vio el camión de los mansos estacionado dentro del túnel por el que normalmente cruza la manada. Esto podría haber generado un gran peligro si el grupo hubiera pasado por ahí. Esperemos que no haya que lamentarlo en otra ocasión», concluyeron.