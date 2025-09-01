El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Segundo encierro de Cuéllar, con toros de Partido de Resina. M. R.

Cuéllar

Críticas a Partido de Resina: «No es la ganadería más adecuada para este tipo de encierros»

La Asociación Encierros de Cuéllar también considera que el cuarto toro no debería haber entrado al tramo urbano

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:21

El segundo encierro de las fiestas de Cuéllar dejó sensaciones encontradas entre los participantes y responsables del evento. Mientras los tres primeros astados ofrecieron un ... recorrido dinámico y sin incidentes graves, el retraso y la complejidad del cuarto toro marcaron la jornada.

