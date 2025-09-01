El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Caballistas intentan conducir a un grupo de tres toros hacia el núcleo urbano de Cuéllar. M. R.

Convulso y peligroso encierro en Cuéllar con los toros de Partido de Resina

Cuatro de los espectaculares astados pudieron ser conducidos hasta el tramo urbano, mientras que dos se mostraron prófugos de la manada creando escenas de incertidumbre en el campo

César Mata

César Mata

Cuéllar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:34

Los guapos toros de Partido de Resina tiene un alma tan seductora como independiente. Con ellos, el segundo encierro de Cuéllar se convirtió en ... pura estrategia. Prófugos de un sentido gregario, ya desde el principio, a eso de las ocho y escasos segundos de la mañana, Pedro Caminero y Pepe Mayoral pusieron ya entonces el anuncio de busca y captura. Toros de espléndida lámina, y con una policromía de pelaje que abarcaba desde el negro zaíno hasta el cárdeno claro. Esa cara chata, esas encornaduras semiengatilladas, de romana a veces insospechada…. Toros con cuajo. Son los antiguos Partido de Resina, cuyo actual propietario, Tico Morales, siguió el encierro en un vehículo oficial. Con todas sus incidencias, sus idas y venidas. Reses con una sangre muy 'gallarda', con ese punto de orgullo que evita hacer seguidismo bóvido. Una mañana en la que los bueyes han de demostrado que no son infalibles.

