Real Valladolid vs Córdoba: mismas armas para noquear a un rival con problemas atrás

De entre los muchos mitos que circulan en el mundo del fútbol, uno de ellos tiene que ver con el cierre de mercado y la ... sensación de punto de inflexión que genera en la gran mayoría de clubes. Una incertidumbre, ligada a un evidente nerviosismo que empieza en los despachos y se traslada al banquillo, que en los últimos años se ha hecho sentir en Zorrilla. En las primeras horas del último septiembre masticamos un 7-0 en Barcelona, un año antes digeríamos un 2-0 en Albacete con Pezzolano en cuestión –una victoria en cuatro jornadas–, en 2022 se cerró mercado con un 4-0 en el Nou Camp,...

Esa percepción, al menos a pie de césped, se ha borrado este año de un plumazo por el carácter tranquilo y pausado que desprende Almada. El técnico transmite lo mismo en la victoria que en la derrota, no se le distingue su gesto entre el éxito y la fatalidad, y esa neutralidad provoca también cierta tranquilidad en el caso del cierre de mercado. El uruguayo es práctico. Solo le valen piernas, y sabe que en caso de que no vengan el martes, las encontrará en el filial. La única petición que se le conoce desde que llegó el 6 de julio es la de «un extremo y un medio centro mixto», y ni siquiera el paso de las horas –72 para cerrar plantilla– le ha mutado el gesto.

Posibles alineaciones. Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Tomeo, david Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer, Amath, Biuk, Chuki y Latasa.

Córdoba CF: Carlos Marín; Isaac, Álex Martín, Fomeyem, Villarrasa; Ortiz, Isma Ruiz, Theo Zidane, Carracedo, Jacobo y Sergi Guardiola.

Árbitro: Gorka Etayo Herrea, del comité vasco, acompañado en la sala VOR por el valenciano Caparrós Hernández.

Hora y campo: 19:00 horas en el estadio Zorrilla.

De ahí que, sin novedades palpables y a la vista de los resultados obtenidos en el arranque de temporada, Almada se mantenga fiel a un mismo once y al estilo que ha implantado basado en el esfuerzo colectivo.

En el caso de Almada, el algodón no engaña. El equipo que veremos esta tarde ante el Córdoba no diferirá mucho –al menos en kilómetros recorridos– del que se empleó ante el Ceuta o en Castellón. Un bloque compacto en la presión, todavía sin un centrocampista creativo, que explota las bandas como principal filón. Su portería a cero, además, refuerza la idea del técnico de apostar por Iván Alejo como lateral y por la dupla Tomeo-Torres en el centro de la zaga. Vuelven a causar baja Marcos André y Nikitscher, y sí estará por primera vez en la lista el francés Jules Ponceau, una vez recuperado de su lesión.

En la otra orilla, los primeros pasos del Córdoba esta temporada han sembrado dudas tras dos derrotas duras de asimilar pese a la imagen ofrecida (2-1 en Gijón después de adelantarse, y 1-3 ante Las Palmas). En su tercera campaña con Iván Ania en el banquillo, el conjunto andaluz está pagando sus errores defensivos. «En ninguno de mis tres años aquí empezamos con los resultados apetecibles… y al final siempre conseguimos los objetivos», señaló este viernes el técnico asturiano, que considera clave dotar de solidez a su defensa. «Cerrar la portería es fundamental. Si no encajas, como mínimo empatas y estás mucho más cerca de ganar», apunta. Ania, con la baja del exblanquivioleta Dalisson, cuenta en su once con otros dos jugadores que lo fueron del Pucela como el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa y el delantero Sergi Guardiola.

Ampliar Sergi Guardiola, a su llegada a Valladolid con un aficionado. Córdoba CF

También en su caso, el club andaluz apura las horas del mercado de fichajes para incorporar, al menos, un sustituto para Álex Sala en el centro del campo.