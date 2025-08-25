Ponceau acelera y apunta para debutar ante el Córdoba el sábado

Juan J. López Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 23:05 Comenta Compartir

La vuelta al trabajo del Real Valladolid, en la primera semana que tendrá hasta cinco días para preparar el partido –tras haber jugado sus dos compromisos en viernes–, tuvo la buena nueva de que Jules Ponceau está plenamente recuperado de sus problemas físicos, y todo apunta a que podrá debutar el sábado ante el Córdoba en Zorrilla (19:00 horas).

El francés es uno de los jugadores más esperados tanto por la parroquia blanquivioleta, como por el cuerpo técnico, sabedor de que el galo es un jugador diferente, y puede aportar más visión en el centro del campo.

Ponceau es uno de los fichajes más importantes hasta la fecha, y la dirección deportiva tiene depositadas muchas esperanzas en el rendimiento del futbolista ex del Lorient.

La parte negativa de la vuelta al trabajo del Pucela estuvo en Tamas Nikitscher y Marcos André. Ambos siguen con trabajo al margen, y su participación en el choque ante los cordobeses es duda.

Tampoco se ejercitó con sus compañeros ayer Selim Amallah, aunque en el caso del marroquí, sigue pendiente de la salida del club.

