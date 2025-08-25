El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa se prepara para recibir un centro desde la banda. Omar Arnau
Libre directo

'Oh, Juanmi Latasa'

Opinión ·

«El cántico, que empezó con sorna e ironía tras una chilena fallida en el encuentro ante el Ceuta y continuó después, parece que ha llegado para quedarse»

Alberto Cuesta

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:39

Juntar en la misma frase «fichaje más caro» y «peor temporada de la historia del club» solo puede tener un resultado: desastre. Ser el futbolista ... por el que más dinero gasta un equipo con escasos recursos, y que eso coincida con la campaña más lamentable que se ha visto en Primera División, es algo con lo que Latasa ha tenido que convivir. Además, su pobre rendimiento (al nivel de sus compañeros, todo sea dicho) fue una losa que llevó encima toda la temporada. Demasiada carga para uno solo. Como Frodo Bolsón portando el Anillo Único.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

