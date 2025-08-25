Juntar en la misma frase «fichaje más caro» y «peor temporada de la historia del club» solo puede tener un resultado: desastre. Ser el futbolista ... por el que más dinero gasta un equipo con escasos recursos, y que eso coincida con la campaña más lamentable que se ha visto en Primera División, es algo con lo que Latasa ha tenido que convivir. Además, su pobre rendimiento (al nivel de sus compañeros, todo sea dicho) fue una losa que llevó encima toda la temporada. Demasiada carga para uno solo. Como Frodo Bolsón portando el Anillo Único.

Latasa fue pitado y castigado por la grada (por mí el primero, no me escondo) en cada partido disputado en Zorrilla. Contrario a lo que suele ser habitual a orillas del Pisuerga, esta vez parecía no bastar con tener buena actitud ni ser un buen profesional. Nunca hubo dudas al respecto, pero el sambenito del dinero pesaba demasiado… hasta que llegó el día que lo cambió todo. No fue un gol por la escuadra, no fue una asistencia perfecta y tampoco fue un caño de planta tirado de espaldas y sin mirar, a lo Juan Román Riquelme. Fue una bronca en el banquillo con el jugador más impopular de la plantilla -que se ha tenido que ir a Turquía para encontrar equipo- lo que hizo que el delantero madrileño convirtiera los pitos en aplausos.

El cántico 'Oh, Juanmi Latasa', que empezó con sorna e ironía tras una chilena fallida en el encuentro ante el Ceuta y continuó después, en acciones ya más destacadas del ex del Getafe, parece que ha llegado para quedarse. En Castellón: gran partido, gol, tres puntos y, de nuevo, su canción sonando, esta vez en las gradas de Castalia. No quiero hablar de redención, pues la última vez que lo hice fue sobre Kenedy, y la historia de uno de los peores fichajes de la historia del club se cuenta sola, pero sí quiero hacer mención a lo poco comprensivos que somos (y repito que yo el primero) con algunos jugadores a los que, más allá del rendimiento, el contexto no les acompaña en absoluto. Esta temporada, su perfil encaja a la perfección con la idea del entrenador y la gente le apoya. Demostrar que la pésima temporada pasada fue fruto de las circunstancias depende ahora sólo de él. Sea como sea, y tirando de típico tópico, su suerte será la nuestra.