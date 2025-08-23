El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Latasa se abraza con Alejo al término del partido. Omar Arnau-Factoría 9
Gambetas largas

Latasa saca brillo al mono de faena del Pucela

El gol del madrileño rubrica la segunda victoria consecutiva del Real Valladolid, que supo sufrir para sumar los tres puntos, aunque terminó achicando agua

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:13

1

La importancia de tener un once reconocible

Uno de los grandes problemas del Pucela en Primera residió en la rotación sin criterio. Cada partido se convertía en un tiovivo sin gracia. Más ... cerca del vómito que de la juerga. Almada lleva buscando un once estable desde la pretemporada y ha repetido alineación en las dos primeras jornadas de Liga. Es un hecho histórico. Los técnicos pecan, a veces, de ataques de entrenador que les invitan a buscar malabarismos antes de encontrar un equilibrio lógico. Seguro que el preparador uruguayo irá evolucionando su planteamiento en las próximas semanas, sobre todo cuando aparezcan los que faltan y se recuperen los lesionados, pero hasta que llegue ese momento, utiliza las armas a su alcance de la mejor forma posible. Un once estable y reconocible, con el que todos se sienten identificados, es el primer paso para ensanchar el sendero que conduce al éxito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  2. 2

    Muere en Valladolid un vecino de Irún cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3

    El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera
  4. 4 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  5. 5

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  6. 6 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  7. 7

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9

    Valladolid tendrá la primera peña de mayores para fiestas: «Esperábamos 200 inscripciones y ya se han duplicado»
  10. 10

    SOS Descalzas Reales de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Latasa saca brillo al mono de faena del Pucela

Latasa saca brillo al mono de faena del Pucela