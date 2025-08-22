El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Latasa, autor del gol del partido, supera a Óscar Gil.

Ver 24 fotos
Latasa, autor del gol del partido, supera a Óscar Gil. Omar Arnau-Factoría 9
La crónica

Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante

Un solitario tanto de Latasa, que se estrena, le sirve al Real Valladolid para repetir victoria y seguir en lo más alto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:41

Dos de dos, y esa es la mejor lectura del encuentro del Real Valladolid en Castalia. El equipo de Almada, con el viento a favor ... propio del equipo grande dentro de la categoría, sacó los tres puntos de Castellón con un tanto de Latasa que permite a los blanquivioleta dormir líderes de Segunda, pero que sobre todo debe de servir para dotar de confianza a un equipo que terminó su primer partido lejos de Zorrilla con casi la mitad del once con jugadores salidos de los Anexos, y aún así aguantó el tipo en un final de infarto, de esos típicos de la llamada Liga 'Hypertensión'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  2. 2

    Muere en Valladolid un vecino de Irún cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3

    El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera
  4. 4 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  5. 5

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  6. 6 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  7. 7

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9

    Valladolid tendrá la primera peña de mayores para fiestas: «Esperábamos 200 inscripciones y ya se han duplicado»
  10. 10

    SOS Descalzas Reales de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante