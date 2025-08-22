Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante

Dos de dos, y esa es la mejor lectura del encuentro del Real Valladolid en Castalia. El equipo de Almada, con el viento a favor ... propio del equipo grande dentro de la categoría, sacó los tres puntos de Castellón con un tanto de Latasa que permite a los blanquivioleta dormir líderes de Segunda, pero que sobre todo debe de servir para dotar de confianza a un equipo que terminó su primer partido lejos de Zorrilla con casi la mitad del once con jugadores salidos de los Anexos, y aún así aguantó el tipo en un final de infarto, de esos típicos de la llamada Liga 'Hypertensión'.

CD Castellón Amir; Mellot, Óscar Gil, Sienra, Salva Ruiz (Serpeta, min. 61); Barri (Doué, min. 61), Gerena (Markanich, min. 67), Cala, Mabil (Mamah, min. 82), Isra Suero; y Camara (Pablo Santiago, min. 67). 0 - 1 Real Valladolid Guilherme; Alejo (Trilli, min. 70), Guille Bueno, David Torres, Tomeo; Juric; Meseguer (Alani, min. 70), Chuki (Maroto, min. 85), Biuk (Garri, min. 92), Amath (Xavi Moreno, min. 70); y Latasa. Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Colegio andaluz). Amonestó a los visitantes Alejo, Juric y Meseguer; y a los locales Mabil, Óscar Gil y Salva Ruiz. Expulsó al segundo técnico blanquivioleta, Darwin Quintana.

Goles: 0-1 (min. 38) Latasa cabecea a la red un gran centro de Biuk, tras un córner sacado en corto.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion, disputado en el SkiFy Castalia, ante 11.370 espectadores.

Empezó achuchando el Castellón, que en apenas dos minutos le buscó más las cosquillas a Alejo, en su versión de lateral, que el Ceuta en todo el partido hace siete días. En el primer cuarto de hora, el 'lateral' blanquivioleta –este viernes de amarillo– dejó claras las ventajas y desventajas de ubicarle en ese puesto. Sufrió cuando atacó el equipo local por ese costado, pero también demostró que cada centro suyo, en el papel de carrilero ofensivo, es un caramelito para Juanmi Latasa. Directriz clara: a la mínima, pase por arriba al '9', para marcar la diferencia. Y el primer balón desde la derecha a punto estuvo de darle la razón a la apuesta de Almada por Alejo. Sin embargo, 'Lata' no acertó con la malla, pero le metió el miedo a un Castellón que salió con tres saques de esquina en un visto y no visto.

Se sacudió el Pucela el dominio local, y contestó con otros tres córner, como si el encuentro se fuese a ir a un marcador de escándalo en Castalia... Aún así, no llegaron los goles, y eso que los blanquinegros llegaron a verlo muy cerca, cuando ya celebraban un penalti decretado por Orellana Cid (min. 15) por una falta clara de Tomeo. Señaló los once metros el colegiado, pero el juez de línea –VAR de por medio– lo rectificó por uno de esos fueras de juego de talón, de 50 de pie del futbolista local. Lo era en este fútbol moderno, y respiró el Real Valladolid, que, aún así, siguió sufriendo.

No cuajó una buena primera mitad, pero el Pucela es cabeza de león en Segunda –al menos en este inicio liguero–, y los blanquivioleta aprovecharon el cambio de bandas de Amath y Biuk para desconcertar a sus marcas. El croata, mucho más peligroso que el extremo africano, aprovechó un córner sacado en corto con Alejo, para ponerle el balón en la cabeza a Latasa que sí, que sí... ¡Por fin acertó! El suspiro del madrileño retumbó a cientos de kilómetros, hasta en Zorrilla.

Hasta su estreno goleador, el '9' blanquivioleta tuvo dos ocasiones relativamente claras, como ante el Ceuta, pero le faltaba esa pizca de suerte para soltar toda esa presión que acumula desde hace un año, desde el mismo momento que se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del club.

Latasa correspondió a Almada, que le señaló como uno de los mejores jugadores en el estreno liguero. «'Lata' y diez más», y el delantero se encargó de que su equipo se fuese líder de Segunda al descanso (que sí, que no se sube el 22 de agosto, pero mejor de tres en tres en una competición tan, tan, tan larga).

Pese al 0-1, los primeros 45 minutos no le gustaron al técnico blanquivioleta, que mandó calentar a todo el banquillo. El Castellón pudo empatar en el tiempo añadido, con una jugada de tiralineas que reflejó la fragilidad defensiva de los pucelanos. Fue Isra Suero el que estrelló la pelota en la base del poste izquierdo de Guilherme, que hata entonces acumulaba dos partidos sin tener que intervenir... Lo hizo en la segunda parte y de que manera, hasta el punto de salvar al equipo en una doble intervención final en el tiempo ya añadido.

En la segunda mitad, el equipo salió mal. Fue Amath el que reflejó la desconexión del equipo. Muy flojo en defensa, los blanquivioleta dejaron que los castellonenses llevaran la iniciativa, moviendo el balón desde un extremo al otro.

A estas horas aún no se sabe como los locales no acertaron con la portería blanquivioleta. Se paseó el balón por el área pucelana una y otra vez. No acertó Camara, no acertó Mabil... Y el Real Valladolid pedía oxígeno, precisamente, cuando el equipo llegaba al partido presumiento de estado físico.

Tardó Almada en hacer los cambios (demasiado). El equipo local lo metió todo en el césped en busca de jugadores que dieran con la tecla, y el paredón amarillo siguió. Balones fuera. Cuando no despejaba Juric –en una versión mucho peor que la de Zorrilla–, lo hacía Tomeo. Pelotas al otro campo a ver si Latasa, Biuk o Chuki cazaban alguna para hacer el segundo. A eso se limitó el juego visitante.

El extremo croata, además de demostrar la calidad en la entrega, protagonizó la jugada que podía haber significado el segundo, pero Chuki no acertó delante de la portería blanquinegra.

Salió también Xavi Moreno, eléctrico, pero desacertado en el pase. Salió Maroto en este Pucela de la cantera, salió también Garri... a la espera de que Víctor Orta termine de confeccionar la plantilla, pero los blanquivioleta no se hicieron con la pelota, en un final de partido de patio de colegio, en el que a los visitantes se les echó de menos el control de equipo grande, pero con las hechuras de ese mismo equipo grande que sin alardes repitió victoria, agónica, pero victoria.