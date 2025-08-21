Luis Pérez encuentra equipo... ¡en Turquía! El lateral derecho, libre tras acabar contrato con el Real Valladolid, firma por dos temporadas con el colista de la Superliga turca

Luis Pérez ya tiene nuevo destino. El lateral derecho de Utrera, que terminó contrato con el Real Valladolid el pasado 30 de junio, ha firmado por el Gaziantep FK de la Superliga turca. Llega libre y se compromete por dos temporadas con el conjunto otomano.

El defensa jugó en el Pucela desde la temporada 2020-21 hasta la 2024-25, aunque su salida no estuvo exenta de polémica. Durante el último curso protagonizó un desencuentro con la afición, a la que llegó a referirse con el calificativo de 'mululus', más tarde pidió perdón, pero buena parte de la grada no se lo perdonó. Además, durante un partido ante el Getafe, protagonizó un encontronazo con Latasa, compañero de equipo en ese momento.

Tras sonar para equipos como el Levante o incluso el Besiktas, finalmente ha recalado en el Gaziantep, que no ha comenzado bien la temporada en Turquía con dos derrotas en sus dos primeros partidos. Ahora, el club apuesta por el lateral español para reforzar la defensa.

