Luis Pérez no seguirá en el Real Valladolid

Luis Pérez finalizará este 30 de junio su relación con el Real Valladolid. El club no renovará al futbolista, una decisión que estaba orientada en ... ese sentido desde la dirección deportiva, pero que en las últimas semanas ha ido ganando enteros, y a la que también ha contribuido la situación extradeportiva del futbolista andaluz.

El lateral utrerano, en el foco extradeportivo esta temporada y que arrastra un enfrentamiento con parte de la grada desde la pasada temporada pese al ascenso, no seguirá como blanquivioleta la próxima campaña después de cinco temporadas en Zorrilla, y tras firmar procedente del CD Tenerife en julio de 2020, en medio de la pandemia de la covid-19.

Desde el Real Valladolid tampoco se puede «asegurar» que el jugador cumpla su contrato en Zorrilla –pese a que quedan apenas tres meses–, y valoran que «el procedimiento abierto está en manos de los servicios jurídicos del club», y que tras la resolución del expediente, «posiblemente se haga público el mismo», afirman fuentes de la entidad blanquivioleta, que entienden que este proceso será «relativamente rápido».

El futuro del utrerano ya no está ligado a la parcela deportiva, a si es un jugador que pueda aportar o no en Segunda División la próxima temporada. En su caso pesan más los desaires con buena parte de la afición, con la que está enfrentado y que le ha llevado a no poder ser alineado en los partidos de casa, o a incidentes como el del pasado domingo que «ha sido la gota que ha colmado el vaso».

Sin más expedientes

Curiosamente, la situación de Luis Pérez ha ido empeorando con el paso de las semanas, pese a las declaraciones post partido en Vallecas, en las que decía que «A peor no puedo ir, recibo insultos de mi propia afición».

Desde entonces, el lateral se ha convertido en el foco de las iras de buena parte de la grada, que tuvo su culmen en el partido ante el Sevilla en Zorrilla, en el que la afición le recordó sus salidas de tono, y en las que el propio defensa respondió aplaudiendo de forma irónica, con los jugadores sevillistas interesándose por el zaguero, en otra imagen controvertida, y todo mientras el equipo estaba siendo goleado por los hispalenses.

Estos comportamientos o incidentes los estudia el club en el expediente abierto y del que el jugador es consciente, sin que conste otro en esta temporada, tal y como aseguran desde el entorno del futbolista, y pese a aparecer su nombre en el conato de pelea tras el partido con el Villarreal en febrero. «No hemos sido informado de ello, ni el jugador ni yo», valora su agente, que entiende que no se le pueda poner el sobrenombre de «reinicidente» a su representado en el procedimiento abierto.

Desde la agencia de representación sí se es consciente de que el futuro del sevillano no está en Valladolid a tenor de la falta de noticias. «Si Luis no sigue en Valladolid, el club está en su derecho, y de hecho no tenemos noticias de renovación, ni se han puesto en contacto con nosotros, pero ni para esto, ni para informarnos de ningún expediente», agrega el agente del futbolista, que sin exculpar al defensa, sí entiende que lo vivido el domingo no debería darse en un banquillo. «No hay justificación, pero son personas y se equivocan. Ya ha pedido perdón. ¿Alguien duda de Zinedine Zidane? Pues eso, y le dio un cabezazo a un contrario en una final de un Mundial. Todos nos podemos equivocar, y Luis ha pedido perdón a todo el mundo», concluye.