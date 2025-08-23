El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Xavi Moreno, tras el partido, con Maroto y Alani, detrás. Omar Arnau-Factoría 9
De nuevo a masticar arena

(Solo) para caso de emergencia

Incumbe a la afición perdonar errores de juventud y aplaudir la osadía de unos jóvenes que aún no han jugado ni cinco de sus cien mejores partidos

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:28

La realidad con demasiada frecuencia se empecina en derribarnos. En esos instantes en los que la cabeza se aproxima rauda al suelo, incumbe evitar un ... costalazo fatal, corresponde enfrentarse a una fuerza de la gravedad con los recursos disponibles: no con los que en circunstancias de normalidad se requerirían para ejecutar una labor, sino con los escasos que en ocasiones se cuenta para salir a flote. Y una dosis de inteligencia para armonizar una respuesta eficaz con las exiguas mimbres, para transformar la necesidad en virtud.

