El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Latasa, durante el encuentro ante el Ceuta el pasado viernes. Alberto Mingueza
Real Valladolid

Latasa y diez más

El ariete es «indiscutible» para Almada, que pone de ejemplo al '9' tras el primer partido oficial

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:30

Se podría pensar que fue una frivolidad. Un exceso. Un recurso que hace poco más de dos meses se hubiese visto hasta por los más ... críticos con sorna, pero refleja algo más. Ese remate de chilena ante el Ceuta, o uno previo de tijera –a lo Van Basten–, certifica un cambio que desde el vestuario del Real Valladolid se ve con esperanza. No hubo gol –al menos que valiese–, pero Juanmi Latasa, en su estreno el pasado viernes como '9' del Pucela, fue ese jugador al que se agarra Guillermo Almada para ser decisivo en el área. «Es indiscutible, valoran desde el vestuario blanquivioleta, como «ejemplo» a seguir a la hora de la entrega, algo que al preparador uruguayo «le pone», añaden desde el club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  3. 3

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  4. 4 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  5. 5 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9

    Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla
  10. 10

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Latasa y diez más

Latasa y diez más