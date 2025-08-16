Latasa y diez más

Se podría pensar que fue una frivolidad. Un exceso. Un recurso que hace poco más de dos meses se hubiese visto hasta por los más ... críticos con sorna, pero refleja algo más. Ese remate de chilena ante el Ceuta, o uno previo de tijera –a lo Van Basten–, certifica un cambio que desde el vestuario del Real Valladolid se ve con esperanza. No hubo gol –al menos que valiese–, pero Juanmi Latasa, en su estreno el pasado viernes como '9' del Pucela, fue ese jugador al que se agarra Guillermo Almada para ser decisivo en el área. «Es indiscutible, valoran desde el vestuario blanquivioleta, como «ejemplo» a seguir a la hora de la entrega, algo que al preparador uruguayo «le pone», añaden desde el club.

«Juanmi Latasa fue el mejor jugador nuestro, todo un derroche de energía. Va a tener muchas oportunidades de hacer gol y fue un jugador muy importante en el duelo. Es verdad que los delanteros viven del gol, pero generó muchísimas situaciones, presiones, lucha, juego... hizo un partido redondo», destacó Almada. No es de extrañar que «Lata», como le llama cariñosamente al madrileño, se haya convertido en uno de los bastiones del entrenador sudamericano, que lo tiene por fijo y al que se da por intransferible, a sabiendas también de que su venta es una quimera que amortice la compra realizada por el Real Valladolid. En el caso de oferta, esta tendría que ser incluso superior a la que hizo que Raúl Moro abandonase el club para sacarle beneficio, ya que el Real Madrid ostenta el 50% de los derechos de Latasa.

No obstante, en el caso de que llegase una oferta por él habría que estudiar el impacto, no por el ingreso que supondría su venta, sino por el ahorro en esa masa salarial, en la que Latasa representa casi un millón de euros, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la Segunda División, y, por ende, del conjunto blanquivioleta.

El club tiene otras prioridades en este sentido, aunque es real el freno de mano a la llegada de refuerzos hasta que se aligere la actual plantilla y su coste, con todos los focos en Mamadou Sylla, Selim Amallah y Javi Sánchez.

En cuanto al jugador, Latasa ya ha hecho borrón y cuenta nueva con respecto a la pasada tempodada. «Quiero hacer un gran año», valoró hace apenas dos semanas en una entrevista a El Norte de Castilla. «Hemos reseteado todos, se respira otro ambiente con la nueva propiedad», agregó en relación al mensaje que también se pudo escuchar en los prolegómenos del encuentro inaigural ante el Ceuta. «El pasado, pasado está», gritó Guilherme, en una declaración de intenciones que, posteriormente, se vio reflejada en el césped.

El buen partido de Latasa, destacado en la rueda de prensa posterior al choque por su técnico –aldrede–, y pese a que el ariete no tuvo el premio del gol, viene a defender la idea que tiene Almada de su Real Valladolid, en el que tampoco es baladí que Chuki, Amath, Meseguer o Biuk se llevasen la cartulina amarilla, en esa idea de morder arriba.

En ese sentido, el delantero pucelano fue decisivo en esa presión alta que minimizó al equipo ceutí en Zorrilla. Su trabajo –durante todo el partido, porque el entrenador no dudó en darle todos los minutos–, propició los dos robos de balón que se convirtieron en el 1-0 para los blanquivioleta –obra de Chuki–; y el 3-0, con el que Amath rubricó el estreno goleador de la temporada oficial.

Vital para la segunda jugada

Además de la presión, por la que se ganó los elogios del técnico, también destacó por su brega con los centrales visitantes, que tuvieron que vérselas con un delantero de gran envergadura y que ganó la mayoría de los duelos por arriba, pero también a ras de césped (10 de los 16 disputados durante el tiempo reglamentario).

Esa faceta, complementaria con el rol de Marcos André, llevó al cuerpo técnico a ver el 4-4-2 como el esquema elegido, al contar con, a su juicio, «los dos mejores delantero de la categoría». Sin embargo, el varapalo de Bristol; o la mala imagen ofrecida en El Plantío ante el Burgos, hicieron recapitular a Almada, optando por un solo punta como se pudo ver ante el Ceuta. Y en esa carrera por la delantera, 'Lata' –de momento– le tiene ganada la mano al resto de sus compañeros, pese a la confianza que el preparador uruguayo le tiene también a André.

En un segundo plano están los canteranos Jorge Delgado y Arnu, a todos los efectos jugadores del primer equipo; y con Mamadou Sylla, pendiente de ver si abandona la disciplina blanquivioleta antes de final del mercado, con el club sondeando opciones en el mercado turco.