El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Ania, entrenador del Córdoba CF. El Norte

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: «El Real Valladolid te ahoga con esa presión tan alta»

El conjunto blanquiverde busca cerrar su portería y crecer ante un Real Valladolid «agresivo» y en racha

Zaira Varas

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:42

El Córdoba viaja a Zorrilla en busca de sus primeros puntos de la temporada y lo hace con el reconocimiento de que enfrente estará, seguramente, uno de los equipos más potentes de la categoría. Su entrenador, Iván Ania, no ha dudado en definir al Real Valladolid como un rival de máximo nivel: «Muy agresivo en la presión, con mucho juego por bandas, con laterales, con extremos, con una referencia clarísima como Latasa, que muchas veces lo utilizan como recurso. Es un rival que te ahoga con esa presión tan alta».

El técnico asturiano, que ha seguido de cerca los dos primeros encuentros blanquivioletas, ha destacado la capacidad del Pucela para condicionar al contrario desde la intensidad: «Te da la sensación de que no tienes manera de superar su presión», ha explicado, subrayando que los de Almada «cierran bien su portería, se juntan atrás cuando toca y acaban llevándose victorias». No tiene dudas de que «es uno de los claros candidatos a estar en zonas altas y pelear por el ascenso».

Noticias relacionadas

Nasser bin Hamad, el príncipe de Baréin que mueve los hilos del Córdoba CF

Nasser bin Hamad, el príncipe de Baréin que mueve los hilos del Córdoba CF

El Real Valladolid comienza a impacientarse con la falta de noticias sobre las salidas

El Real Valladolid comienza a impacientarse con la falta de noticias sobre las salidas

Iván Ania también ha puesto sobre la mesa la exigencia táctica que supondrá el duelo. Para poder competir, ha insistido, será clave «pensar muy rápido, perfilarse bien al recibir el balón y evitar jugar hacia atrás». En su opinión, ante un equipo que empuja tanto hacia adelante, «si juegas hacia atrás les das su vitamina, su energía».

Un Córdoba en construcción

Pero el técnico no solo ha hablado del rival. También ha tenido que explicar el momento del Córdoba, que llega con dos derrotas y dudas en defensa. El propio Ania ha pedido calma y paciencia, recordando que no es la primera vez que empiezan con mal pie y luego reaccionan: «En ninguno de mis tres años aquí empezamos con los resultados apetecibles… y al final siempre conseguimos los objetivos». Su receta es clara: solidez atrás. «Cerrar la portería es fundamental. Si no encajas, como mínimo empatas y estás mucho más cerca de ganar», ha recalcado.

A ello se suman las bajas: Dalisson y Rubén Alves no llegarán, Abri es duda y el equipo aún busca cómo suplir la marcha de Álex Sala. «Álex Sala ya es historia, lo hizo muy bien y por eso se fue traspasado. Ahora tenemos que buscar un sustituto que pueda suplir su baja», ha sentenciado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  2. 2 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  3. 3

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  4. 4

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  5. 5 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  8. 8

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  9. 9

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  10. 10 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: «El Real Valladolid te ahoga con esa presión tan alta»

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: «El Real Valladolid te ahoga con esa presión tan alta»