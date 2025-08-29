Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: «El Real Valladolid te ahoga con esa presión tan alta» El conjunto blanquiverde busca cerrar su portería y crecer ante un Real Valladolid «agresivo» y en racha

Zaira Varas Viernes, 29 de agosto 2025, 20:42 Comenta Compartir

El Córdoba viaja a Zorrilla en busca de sus primeros puntos de la temporada y lo hace con el reconocimiento de que enfrente estará, seguramente, uno de los equipos más potentes de la categoría. Su entrenador, Iván Ania, no ha dudado en definir al Real Valladolid como un rival de máximo nivel: «Muy agresivo en la presión, con mucho juego por bandas, con laterales, con extremos, con una referencia clarísima como Latasa, que muchas veces lo utilizan como recurso. Es un rival que te ahoga con esa presión tan alta».

El técnico asturiano, que ha seguido de cerca los dos primeros encuentros blanquivioletas, ha destacado la capacidad del Pucela para condicionar al contrario desde la intensidad: «Te da la sensación de que no tienes manera de superar su presión», ha explicado, subrayando que los de Almada «cierran bien su portería, se juntan atrás cuando toca y acaban llevándose victorias». No tiene dudas de que «es uno de los claros candidatos a estar en zonas altas y pelear por el ascenso».

Iván Ania también ha puesto sobre la mesa la exigencia táctica que supondrá el duelo. Para poder competir, ha insistido, será clave «pensar muy rápido, perfilarse bien al recibir el balón y evitar jugar hacia atrás». En su opinión, ante un equipo que empuja tanto hacia adelante, «si juegas hacia atrás les das su vitamina, su energía».

Un Córdoba en construcción

Pero el técnico no solo ha hablado del rival. También ha tenido que explicar el momento del Córdoba, que llega con dos derrotas y dudas en defensa. El propio Ania ha pedido calma y paciencia, recordando que no es la primera vez que empiezan con mal pie y luego reaccionan: «En ninguno de mis tres años aquí empezamos con los resultados apetecibles… y al final siempre conseguimos los objetivos». Su receta es clara: solidez atrás. «Cerrar la portería es fundamental. Si no encajas, como mínimo empatas y estás mucho más cerca de ganar», ha recalcado.

A ello se suman las bajas: Dalisson y Rubén Alves no llegarán, Abri es duda y el equipo aún busca cómo suplir la marcha de Álex Sala. «Álex Sala ya es historia, lo hizo muy bien y por eso se fue traspasado. Ahora tenemos que buscar un sustituto que pueda suplir su baja», ha sentenciado.