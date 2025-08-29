Nasser bin Hamad, el príncipe de Baréin que mueve los hilos del Córdoba CF

El Córdoba CF tiene un dueño con nombre largo y difícil de recordar para muchos aficionados: Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, príncipe de Baréin, ... militar de alto rango, dirigente deportivo y, según él mismo se presenta, un apasionado del deporte. Sí, un personaje que no deja indiferente a nadie. Hasta aquí todo suena bien, pero detrás de esa tarjeta de presentación hay una historia bastante más compleja.

Shaikh Nasser, de 38 años, es el cuarto hijo del rey de Baréin y hermano del heredero al trono. En su país no solo es miembro de la familia real, también tiene cargos para aburrir: comandante de la Guardia Real, presidente del Comité Olímpico y, además, un habitual de pruebas de hípica, triatlón o carreras de resistencia. Se mueve en un terreno curioso: combina uniforme militar con ropa de ciclista o jinete. De hecho, en sus redes sociales suele colgar fotos montando caballos o entrenando.

La entrada en El Arcángel

Su nombre apareció en Córdoba en diciembre de 2019, cuando el juzgado autorizó la venta de la 'unidad productiva' del club al fondo Infinity Capital. El que daba la cara aquí era Javier González Calvo, pero detrás de la operación estaba la familia real de Baréin. La figura de Nasser se convirtió en el gran mecenas de esta operación, aunque su presencia física en Córdoba ha sido mínima.

Infinity no solo compró derechos del escudo, la camiseta y el himno, sino que aportó la inyección económica que salvó al club de la desaparición. Desde entonces, la entidad ha completado una ampliación de capital hasta los 5,254 millones de euros, con la participación de Infinity y de Park Bench, una empresa de tecnología deportiva que se ha sumado como accionista minoritaria.

El estadio también refleja la presencia del Golfo: desde 2025 se llama oficialmente 'Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba' y la marca luce en el frontal de la camiseta. Una señal clara de que la inversión no es solo económica, sino también de visibilidad internacional.

Entre medallas y polémicas

Ahora bien, conviene decirlo: su nombre no está libre de polémica. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos lo han señalado por presuntas violaciones cometidas durante la Primavera Árabe en 2011. Él siempre lo ha negado, pero esas denuncias siguen vivas y acompañan cualquier movimiento suyo fuera de Baréin.

Aun así, su perfil deportivo es real: ha competido con éxito en carreras de resistencia y pruebas de hípica, logrando medallas de plata en los Juegos Asiáticos de 2006 y en el Open Europeo de 2007, y victorias recientes en campeonatos FEI en Europa entre 2022 y 2024.

Su vinculación con el fútbol europeo empezó con el Paris FC en Francia, y se consolidó con la llegada al Córdoba CF a través de Infinity Capital, el fondo vinculado a la familia real. Aunque no pisa mucho El Arcángel, ha dejado claro su apoyo desde las redes sociales con mensajes de ánimo y felicitaciones en momentos importantes del club.