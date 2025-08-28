Arnu, citado con la selección española sub-19 El delantero blanquivioleta se unirá al combinado nacional para medirse ante Inglaterra, Países Bajos y Ucrania, en un torneo que se disputará en Murcia entre el 3 y el 9 de septiembre

La cantera del Real Valladolid sigue dando pasos adelante y esta vez le ha tocado a Arnu. El delantero centro palentino ha sido convocado por la selección española Sub-19 para disputar el torneo internacional que se celebrará en el Pinatar Arena, en Murcia, del 3 al 9 de septiembre. El futbolista blanquivioleta se incorporará a la concentración el próximo día 1, dentro de una lista que reúne a 23 jugadores de 15 equipos diferentes.

España, que viene de ser subcampeona de Europa en la categoría, tendrá tres partidos de prueba de nivel. Primero se medirá a Países Bajos, después llegará Inglaterra y cerrará frente a Ucrania. Tres rivales que siempre suponen un examen serio para cualquier generación, con Holanda e Inglaterra como clásicos productores de talento y con una Ucrania que en los últimos años se ha hecho un hueco en el panorama internacional.

Arnu, nacido en 2007 y con 1,85 de altura, no es un desconocido en las categorías inferiores de la selección. En la Sub-17 dejó buenos números, y también ha tenido continuidad en la Sub-18. En el Real Valladolid, mientras tanto, va sumando experiencia. Este verano ha pasado a tener ficha con el primer equipo, con contrato hasta 2027, después de un curso en el Promesas en el que disputó veinte partidos. Además, ya ha tenido minutos en LaLiga con cinco apariciones en el primer conjunto, aunque todavía busca estrenarse como goleador.