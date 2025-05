Arnu, Iago Parente y Alani miran con optimismo al futuro del Real Valladolid

Arturo Posada Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 14:21 Comenta Compartir

Los estrenos en Primera División de los juveniles Adrián Arnuncio 'Arnu', Iago Parente e Ibrahim Alani suponen la mejor noticia para un Real Valladolid que se apoya en su cantera para mirar al futuro tras una campaña aciaga en lo deportivo. El delantero palentino, el central vallisoletano y el mediocentro nigeriano se han asomado al escaparate de la máxima categoría y, ahora, con la temporada a punto de finalizar, repasan algunas de sus vivencias en un vídeo elaborado por el departamento de comunicación del Real Valladolid

Adrián Arnuncio (Palencia, 2007) llegó a la estructura del Pucela en el año 2018 y ha jugado este año en Primera tras debutar con la plantilla profesional el pasado curso en Segunda. Ibrahim Akitunde Alani (Lagos, Nigeria, 2006) firmó por el Real Valladolid en 2024 y ha saltado del Juvenil de División de Honor al Promesas y al primer equipo desde el pasado mes de octubre. Iago Parente (Valladolid, 2006) se incoporó a la cantera blanquivioleta en 2016 y se estrenó como titular hace dos jornadas en Zorrilla.

«Soy del barrio de La Victoria y siempre había tenido la ilusión de que el Real Valladolid me llamara», explica Parente en el vídeo. «Me acuerdo un día que me llegó una carta… y no me lo creía en ese momento. Es algo que no lo pasa a todo el mundo. Resultó una ilusión increíble que contaran conmigo desde pequeño. He cumplido el sueño que tiene cualquier niño nacido en Valladolid de jugar en Zorrilla y pasar la formación en categorías inferiores.», explica el defensa central, de 19 años.

ibrahim Alani no tenía muy claro si el director de cantera del club blanquivioleta, Diego López, se fijaría en él durante el evento 'The Showroom' celebrado en El Cairo en 2023. «Cuando me eligió entre tantos jugadores, me sentí muy feliz», apunta. «Aquí todo es muy diferente, especialmente en la faceta táctica. Nunca imaginé que podría estar aquí a día. Estoy agradecido a todo el mundo en el Real Valladolid», explica en cámara, venciendo un punto de timidez.

Arnu asegura sentirse «muy arropado» desde que se llegó a la estructura de cantera del club blanquivioleta. «Para mí supone un orgullo. Yo veía a entrenar a Iago, que es un año mayor, y ahora estamos los dos juntos con el primer equipo y es una pasada, la verdad», apunta el delantero palentino.

El vallisoletano Iago Parente no puede olvidar el día que Álvaro Rubio le anunció que debutaría como titular frente al Girona el pasado 13 de mayo. «Estaba con Arnu y con Arnau [Rafús] y me llamó el míster. Me dijo que no quería ponerme nervioso, pero que saldría de inicio. El corazón se me aceleró por un momento. La camiseta de ese día es para mi casa, para verla cuando entre en mi habitación y acordarme de ese partido.».

También resultó emocionante para Alani, que se estrenó con la plantilla profesional en ese mismo choque saliendo desde el banquillo en la segunda parte. «Me sentí muy bien. Es otra oportunidad para mostrarme al mundo», considera.

Arnu ya jugó el curso pasado con Paulo Pezzolano en Segunda y sabe que siempre hay que «dar el máximo» para aprovechar cada «oportunidad» que se presenta. «Sin trabajo no hay recompensa. El trabajo no se ha negociado nunca en este club ni se va a negociar», coincide Iago Parente.

Los tres juveniles miran al futuro con optimismo. «Quiero estar aquí. Todo el mundo me trata como una familia. Estoy feliz», recalca Alani. «Las palabras que definen el futuro son esperanza e ilusión», subraya Parente. «El futuro del Real Valladolid puede ser muy bueno. Hay jugadores que vienen muy fuertes desde atrás. Es un orgullo verles jugar», tercia Arnu.

Alani, con dos participaciones notables en el primer equipo, apuesta por «luchar con todo» el curso que viene en Segunda para «estar de vuelta» en la élite. «Este club es increíble. Por historia, afición y todo. Estoy seguro de que, en menos de lo que la gente espera, el Real Valladolid estará otra vez en Primera División», confía su compañero Iago Parente.