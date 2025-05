Alani, la eclosión de un talento que rechazó al Fenerbahçe para jugar en el Real Valladolid

Ibrahim Akintunde Alani (Lagos, Nigeria, 29 de julio de 2006) ha mostrado en dos partidos en Primera División con el Real Valladolid el potencial que ... atesora. El joven mediocentro dejó varios destellos en su debut de hace dos jornadas frente al Girona y destapó aún más el frasco de las esencias en la segunda parte ante el Alavés, con una gran actuación que confirma su acelerada progresión con tan solo 18 años en el pasaporte. Alani ya ha exhibido sobre el césped del estadio Zorrilla las virtudes que llevaron al club blanquivioleta a iniciar su captación en el verano de 2023 hasta la formalización de su contrato un año más tarde y posterior ampliación hasta 2027.

El ojo clínico de Diego López, director de cantera del Real Valladolid, se agudizó en El Cairo. El evento 'The Showcase' (El Escaparate), organizado por una empresa especializada, llevó a López y otros responsables de las categorías inferiores del Real Valladolid como Víctor Cuadrillero 'Torchu' a la capital egipcia durante quince días en agosto de 2023 para detectar posible el posible talento entre jóvenes futbolistas de todo el mundo que ansiaban una oportunidad en un club profesional. Alani no destacaba especialmente por su físico entre jugadores africanos más exuberantes y extremos de endiablada rapidez. Sin embargo, su perfil llamó rápidamente la atención por la sagacidad táctica y la capacidad para hacer jugar a sus compañeros. Mientras otros aspirantes buscaban el lucimiento individual, Alani entendía el fútbol participativo y permanecía atento a las coberturas. También se imponía en los duelos con facilidad. Un mediocentro solidario, atento y perspicaz en lo táctico. Una bicoca.

Los clubes participantes en 'The Showcase' disponen de la oportunidad de seleccionar al jugador que más les encandile y tratar de llegar a un acuerdo con él. Había otros nombres subrayados, pero el Real Valladolid tuvo claro rápidamente que Alani sería el elegido en la edición de 2023. El nigeriano pasó la preceptiva prueba de 15 días en los Anexos, un mero formalismo en este caso porque el club blanquivioleta quería incorporarlo. Sin embargo, al ser menor de edad aún no podía firmar un contrato en ese momento, así que pasó casi un año hasta que en el verano de 2024, ya con 18 años cumplidos, se rubricó el compromiso. Durante ese lapso, el Real Valladolid mantuvo un contacto constante con Alani y su representante para evitar que la relación se enfriara.

Sin embargo, existían riesgos porque el nombre del nigeriano sonaba en otras latitudes. El Fenerbahçe turco le extendió una oferta económicamente importante para incorporarlo a su estructura, pero Alani la rechazó porque se sentía agradecido al Real Valladolid por haber apostado por él y ya albergaba un fuerte sentimiento de pertenencia blanquivioleta. El Pucela le había ofrecido previamente un proyecto de carrera, con la posibilidad real de una progresión clara hacia el primer equipo, y ese factor acabó resultando determinante en su decisión. La apuesta del Real Valladolid podía parecer arriesgada para el club, ya que no Alani no descollaba como el jugador más llamativo físicamente, pero sí era el que mejor encajaba con el perfil táctico buscado.

Y había algo más: su carácter como persona. Ibrahim Alani se mostró desde el principio como un joven «tranquilo, educado y respetuoso», según las fuentes consultadas, unas cualidades muy bien valoradas por el club. De carácter tendente a la introversión, el nigeriano aún no domina bien el idioma castellano, pero mejora progresivamente, un factor que puede servirle para vencer la timidez.

Alani empezó jugando con el Juvenil de División de Honor en octubre de 2024, a la espera de dar el salto a la disciplina del Real Valladolid Promesas, algo que sucedió en el mes de enero de 2025, cuando Álvaro Rubio, entonces técnico del filial, le dio la oportunidad de debutar en Abegondo ante el Deportivo Fabril. Tras entrar en el minuto 62, Alani exhibió una gran capacidad para imponer su ley en la medular sin acusar el salto de categoría. Con el Promesas acumuló 853 minutos repartidos en 15 partidos.

Alani ha ido desarrollando un gran compromiso con el Real Valladolid, con vínculos emocionales muy consolidados. Durante las pasadas Navidades, prefirió no viajar a Nigeria y quedarse en la capital vallisoletana. Las celebraciones de las fechas más señaladas (Nochebuena, Navidad y Año Nuevo) las pasó en casa de Diego López y su familia. Alani se siente querido, agradecido y respetado dentro del club blanquivoleta y por eso no tuvo problemas en firmar recientemente su renovación hasta 2027. Esa ampliación indica la predisposición del nigeriano a seguir en el Real Valladolid y espanta los fantasmas de un segundo 'caso Juma', aunque lógicamente cualquier club que abone la cláusula fijada (que el club no desvela) podría hacerse con sus derechos federativos.

De alguna manera, los astros se han alineado para su eclosión actual esta misma campaña en los últimos partidos del Pucela en la élite con Álvaro Rubio en el banquillo. Alani fue citado por la selección nigeriana sub 20 para disputar la Copa Africana de Naciones que comenzó el 27 de abril y ha concluido este 18 de mayo. Sin embargo, el mediocentro sufrió un proceso deshidratación por las altas temperaturas y humedad durante la concentración previa y acabó volviendo a Valladolid a mediados de abril, previo acuerdo con la federación nigeriana. Eso le permitió jugar el último tramo con el Promesas y debutar con el primer equipo blanquivioleta.

De momento, Alani es uno de los juveniles seleccionados por el Real Valladolid para incorporarse a la próxima pretemporada del primer equipo con vistas a una participación más o menos continuada con la plantilla profesional en Segunda División. El joven talento nigeriano continúa viviendo en la Residencia de Jugadores y está previsto que siga allí el próximo curso para facilitar su adaptación, con hábitos marcados, pautas en las comidas y un ambiente acogedor. La idea pasa por que se sienta como en casa y continúe progresando como futbolista en el mejor entorno posible. Ibrahim Akintunde Alani es una apuesta clara para el futuro del Real Valladolid.