El Real Valladolid pone fin a la campaña de abonados con 22.413 socios

Zaira Varas Viernes, 29 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Real Valladolid ya ha puesto el candado a la campaña de abonados 2025-26. El conjunto de Guillermo Almada arranca la temporada con un respaldo de récord. Y es que, más allá de resultados y categorías, lo que ha quedado claro es que la afición sigue empujando fuerte: 22.413 socios, un dato que supone un nuevo récord en Segunda División y que confirma lo que se intuía desde el verano, que la gente del Pucela está más que enchufada.

El proceso arrancó con las renovaciones, donde ya se vio la respuesta masiva de la gente. Nada menos que 20.079 abonados decidieron seguir al pie del cañón, lo que ya suponía un registro histórico en la categoría. A partir de ahí, el turno fue para las nuevas altas: primero la lista de espera, que se despachó rápido, y después el público general. El resultado, colas en Zorrilla y mucho movimiento en el Portal Blanquivioleta.

El club había marcado un tope de 24.000 carnés y ha estado rozando esa cifra hasta el último día de campaña. En cualquier caso, la barrera de los 22.000 se alcanzó ya en la primera semana de competición, y desde entonces el contador no ha parado de subir hasta cerrar con esos 22.413.

No ha sido un verano sencillo en Zorrilla. Con el descenso todavía reciente, la venta de la entidad, cambio de entrenador y las salidas de jugadores importantes como Iván Sánchez o Raúl Moro, la situación invitaba a la duda.

Sin embargo, la masa social ha respondido con creces. El club también ha ayudado con descuentos importantes para los más fieles, con rebajas de hasta el 23 % para los abonados con más de dos años de antigüedad, además de la novedad de dedicar el carné de este curso a Antonio Barrios, figura histórica en el banquillo blanquivioleta.