El Real Valladolid bate su récord de abonados en Segunda

El inicio de la temporada 2025-26 ha confirmado lo que se intuía durante el verano: la afición del Real Valladolid responde. El club blanquivioleta ... ha superado el récord histórico de abonados en Segunda División, que estaba fijado en 22.178 hace dos cursos. Esta vez, la cifra ya ha sido sobrepasada en la primera semana de competición oficial. En el estreno liguero se alcanzaron los 22.000 socios, y el número no ha dejado de crecer desde entonces. Día a día se han ido sumando más pucelanos, hasta rebasar el registro anterior.

El proceso de renovaciones cerró con 20.079 abonados, lo que ya suponía un récord en la categoría. A partir de ahí, se abrió el turno de altas nuevas, primero para las personas que estaban en lista de espera y, después, para el público general. La respuesta fue inmediata, con colas en Zorrilla y un notable movimiento a través del Portal Blanquivioleta.

Los precios, que se pueden consultar en la web oficial, se dividen en tres tablas según la antigüedad del abonado. Los más fieles, con más de dos años seguidos, han contado con mayores descuentos. En cualquier caso, el carné es el mismo tanto si se tramita online como si se hace de forma presencial en la Oficina de Atención al Abonado, junto a la puerta 3 del José Zorrilla, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

Con todo, el Real Valladolid no solo ha premiado la fidelidad en lo económico, sino que también ha querido darle un toque simbólico a la campaña. El carné de esta temporada rinde homenaje a Antonio Barrios, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club. El tirón social está siendo evidente y deja al Pucela a las puertas de los 24.000 abonados, una cifra inédita en Segunda que confirma, una vez más, que el Zorrilla volverá a ser un fortín esta temporada.

Cinco clubes superan la cifra de los 20.000 abonados

En la pelea social por llenar los estadios, hay dos clubes que marcan el ritmo en la categoría de plata: Deportivo y Málaga. Ambos han alcanzado los 25.000 abonados, situándose como líderes de Segunda División en este aspecto. No es un dato menor si se tiene en cuenta que hace solo dos temporadas estaban en Primera Federación.

Pero, el crecimiento social no se limita a los dos líderes. Según los últimos datos recogidos, hasta cinco clubes de Segnda superan ya la barrera de los 20.000 abonados. A la lista se suman UD Las Palmas (23.006) y Real Valladolid, recién descendidos de Primera, que han visto cómo su gente les sigue apoyando sin importar la categoría. También se encuentra en ese grupo el Sporting de Gijón, con 24.896 abonados. Un registro muy relevante para un club que no pisa la Primera División desde 2017.

Por detrás, el caso del Real Zaragoza es algo peculiar. El conjunto aragonés ha alcanzado los 22.173 socios pese a contar con un estadio de capacidad limitada. El club ha sumado un total de 18.010 zaragocistas abonados y 4.163 zaragocistas (no tienen asiento, pero mantienen su número de abonado a cambio de pagar 60 euros).

En cuanto al Real Valladolid, el club mantiene el tope en 24.000 y la campaña seguirá abierta hasta el 28 de agosto, salvo que se complete el cupo antes de la fecha.