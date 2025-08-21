El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos aficionados muestran orgullosos sus banderas en el debut en liga ante el Ceuta. Mar García
Real Valladolid

El Real Valladolid bate su récord de abonados en Segunda

El conjunto vallisoletano supera los 22.178 socios de hace dos temporadas y mantiene abierta la campaña hasta el 28 de agosto, con el límite fijado en 24.000

Zaira Varas

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:19

El inicio de la temporada 2025-26 ha confirmado lo que se intuía durante el verano: la afición del Real Valladolid responde. El club blanquivioleta ... ha superado el récord histórico de abonados en Segunda División, que estaba fijado en 22.178 hace dos cursos. Esta vez, la cifra ya ha sido sobrepasada en la primera semana de competición oficial. En el estreno liguero se alcanzaron los 22.000 socios, y el número no ha dejado de crecer desde entonces. Día a día se han ido sumando más pucelanos, hasta rebasar el registro anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  3. 3

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  4. 4

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  5. 5 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  6. 6

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  7. 7 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid bate su récord de abonados en Segunda

El Real Valladolid bate su récord de abonados en Segunda