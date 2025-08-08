El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados del Real Valladolid en las afueras del Esstadio. Carlos Gil-Roig

El Real Valladolid alcanza los 21.500 abonados y se marca el techo de los 24.000 socios

La respuesta se tilda de «sobresaliente» por parte de la entidad blanquivioleta

Zaira Varas

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:55

El Real Valladolid abrió este viernes el periodo de abonos libre, después del proceso de renovaciones y de nuevas altas para aquellos que la pasada ... campaña se quedaron en lista de espera al alcanzarse el techo de los 24.000 socios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  3. 3

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  6. 6

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  7. 7 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  8. 8 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  9. 9

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  10. 10

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid alcanza los 21.500 abonados y se marca el techo de los 24.000 socios

El Real Valladolid alcanza los 21.500 abonados y se marca el techo de los 24.000 socios