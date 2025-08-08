El Real Valladolid alcanza los 21.500 abonados y se marca el techo de los 24.000 socios

El Real Valladolid abrió este viernes el periodo de abonos libre, después del proceso de renovaciones y de nuevas altas para aquellos que la pasada ... campaña se quedaron en lista de espera al alcanzarse el techo de los 24.000 socios.

La jornada estuvo marcada por las colas presenciales en el Estadio José Zorrilla, y el club informó a última hora de la tarde que la familia blanquivioleta alcanzaba los 21.500 socios. La respuesta sigue siendo «sobresaliente», a ojos de la entidad, que ha reconocido el respaldo de su masa social, pese a la mala pasada temporada y el consumado descenso de categoría.

El club cerró el periodo de renovaciones con un total de 20.079 abonados, una cifra récord para la entidad pucelana en la categoría de plata. Y ahora el Real Valladolid sueña con el objetivo –cada vez más real– de volver a alcanzar los 24.000 abonados, un techo para el que quedan 2.500 carnés. Precisamente, la pasada temporada y con la inyección del ascenso, el club alcanzó los 24.000 el 7 de agosto, hace justo un año.

El récord de renovaciones

El pasado 28 de julio, el Pucela cerró el periodo de renovaciones con 20.079 abonados, la mejor cifra de su historia en la categoría de plata y más de 2.000 por encima de la última temporada en Segunda (2023-2024). Ahora, con las nuevas altas en marcha, todo apunta a que se podría rozar (o incluso alcanzar) el límite máximo antes del cierre oficial de la campaña, previsto para el 28 de agosto.

La respuesta de la afición se enmarca también en el compromiso expresado por la nueva propiedad del club.

Gabriel Solares, copresindete, afirmó en la presentación del nuevo proyecto que «los aficionados han cumplido con creces y ahora toca al Real Valladolid devolver todo eso a su afición».

Aunque la categoría no sea la deseada, la afición ha dado el primer paso y ha respondido a la petición de los nuevos propietarios, incluso después de una semana «dura», tras conocer los problemas económicos del club.