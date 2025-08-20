Almada no afloja: «Rendimos exámenes constantemente y el estreno ya pasó»

No afloja Guillermo Almada, que si apenas necesitó una semana para ganarse el rango de sargento en el vestuario, va camino de hacerse un hueco ... entre Mendilibar y Djukic en las tertulias del aficionado por su exigencia máxima en el día a día. Cuando el propio Iván Alejo, que ha hecho pretemporadas a las órdenes de Simeone o el mismísimo Bordalás, admite que no ha corrido tanto en época estival a lo largo de su carrera deportiva, es que la fama del técnico se la ha ganado a pulso. Bien lo saben en México (Pachuca y Santos Laguna), algo menos en Ecuador (Barcelona) y por supuesto también en Uruguay, la tierra natal del míster blanquivioleta, donde puso a correr al River Plate y al Tacuarembó, su primer club como profesional de los banquillos.

El Real Valladolid 25-26 podrá perder por falta de calidad o errores propios, pero desde luego no lo hará porque el rival haga más kilómetros sobre el campo. Su condición física, por el momento, le dio réditos en la primera jornada gracias a su presión adelantada, y ese es el propósito en partidos sucesivos, también el de este viernes lejos de Zorrilla (21:30 horas en Castalia). El técnico uruguayo no se inmuta ni arquea la ceja cuando se le comenta la posibilidad de que su equipo se relaje por el estreno victorioso ante el Ceuta.

«Tenemos un grupo muy centrado a pesar de su juventud y hemos hecho hincapié en eso. Rendimos exámenes constantemente y por más que el partido nos dejó buenas sensaciones, eso ya pasó. Sabemos de la dificultad que tenemos este viernes porque tenemos un gran rival enfrente, pero no, los jugadores han trabajado bien y con ganas, que es lo único que nos puede faltar nunca», ha señalado en la previa del encuentro ante el Castellón, esbozando una leve sonrisa cuando se le ha insinuado una posible relajación en el plan físico debido a las cargas que ha soportado la plantilla en pretemporada.

«Relax no es una palabra que me guste. Vamos a tener ondulaciones de acuerdo a las evaluaciones que tenemos permanentemente, pero el fútbol, se lo digo a los futbolistas, se ha vuelto físico desgraciadamente para ellos. No es como yo, que corro 8 kilómetros al trote de mañana. Ellos hacen 12-13 a altas intensidades. La clave es que nosotros les demos las armas para que puedan desarrollar su juego en la cancha», ha explicado Almada sobre las palizas físicas que han debido soportar los jugadores en el último mes y medio.

Serio y sobrio como es el técnico uruguayo, y como se desempeña desde que llegó a Valladolid, no gusta de esconder cartas ni tampoco de jugar al gato y al ratón con los periodistas en sala de prensa. Así, ha confirmado que apostará por el mismo once que derrotó al Ceuta. «Seguramente no vamos a hacer ningún cambio, no me gusta entrar en misterios ni con los jugadores ni con nadie. Trato de definir antes los que van a jugar», ha asegurado, señalando que Jaouab ha acelerado los plazos y se sentará en el banquillo en Castalia y que Ponceau, ya incorporado a los entrenamientos, estará en duda hasta última hora. «Mohamed va a estar a la orden porque se ha preparado bien, si bien le falta adaptación, hemos tratado de acortar tiempos para que pueda rendir. Con Ponceau no queremos correr ningún riesgo, y mañana evaluaremos si le damos más tiempo o lo decidimos poner ya. No quiero que por nuestras necesidades apuremos un proceso y que vuelva a recaer», ha reconocido.

Otro de los aspectos que le diferencia de otros técnicos es su fijación por cómo juegue su equipo y no tanto cómo lo haga el rival. Se le ha preguntado si le preocupan las armas ofensivas que maneja el Castellón y su respuesta ha sido tajante. «Me preocupa que nosotros juguemos bien. Obviamente hacemos un análisis del rival en todas sus líneas, pero lo que más me preocupa es que estemos enchufados. Tienen virtudes, pero intentaremos ir a buscar el triunfo», ha señalado.

Almada se muestra también flexible con su dibujo y la disposición de sus jugadores en función del escenario que tenga delante. La posición de Iván Alejo es uno de esos ejemplos. «No me voy a cerrar ninguna posibilidad porque no tenemos una plantilla muy numerosa, su posición dependerá de la situación. De momento lo vamos a seguir utilizando allí [lateral] por más que estemos contentos con Trilli y Koke, aunque no descarto que podamos utilizarlo en otra posición porque no tenemos demasiadas variantes», ha apuntado, despreocupado por la sequía de Latasa en un debut con tres goles. «Latasa es el más fuerte de los que tenemos en la parte mental, no precisa mucho apoyo porque la mejor manera es que siga teniendo opciones. Por más que los delanteros vivan de los goles, priorizamos lo colectivo. Pero él nos va a dar muchas alegrías, seguro».

En cuanto al estilo en el campo, «lo van a marcar los entrenamientos y los jugadores que tengamos en cada momento. Uno puede tener una idea en la cabeza, pero luego los jugadores se encuentran más cómodos en otra situación distinta. También hay que ver los futbolistas que puedan llegar, los dibujos tácticos son todos móviles, para mi simplemente es un número más allá de la libertad que intentamos dar al jugador», ha asegurado.

El margen de mejora que le ve a su equipo tiene que ver con la mejora colectiva. «Reafirmamos las cosas positivas en lo que podemos mejorar, el techo está muy lejos y tenemos que tratar de seguir creciendo sobre todo como equipo porque por ahí crecen también las individualidades, pero sobre todo en volumen de juego y en algunas situaciones en la definición», ha admitido.

El mercado

Al técnico también se le ha preguntado por el mercado y por ese cierre tardío que arroja cierta incertidumbre entre los jugadores. «Lo conozco porque consumimos mucho el mercado español en Latinoamerica. Estando en algún club en Sudamérica perdimos algún jugador porque venían aquí. Es la realidad que nos toca vivir y tenemos que adaptarnos a la espera de cumplimentar el plantel, también para que no haya ninguna pérdida», ha comentado, despreocupado cuando se le ha preguntado por la marcha de Sylla. «Estamos analizando cualquier situación, y en conversaciones con Víctor para tratar de buscar soluciones. Confiamos mucho en Arnu y en Jorge Delgado, son jugadores que nos pueden dar ese salto», ha afirmado, señalando la fórmula que manejan para que los canteranos que no cuentan con minutos no pierdan ritmo de competición. «Tenemos muchos jugadores jóvenes e intentaremos darles los minutos en algún amistoso o entrenamientos, esos minutos que no puedan tener el fin de semana».