Se busca Pachuca turco, francés o de Burundi

La 'Operación Limpia' -y va entre comillas, porque es el término que utilizó el Real Valladolid a final de la pasada campaña para referirse a ... lo que había que hacer con el vestuario- no ha terminado, pese a esa tibia brisa que comienza a entrar de puertas para adentro en Zorrilla.

Ni mucho menos, sobre todo, porque la supervivencia del equipo, su futuro -no a 15 de agosto, ni contra el Ceuta- no se va a dirimir con doce o trece futbolistas; o canteranos llamados a dar sus primeras patadas en el balompié profesional.

Que está muy bien que Darwin Machis esté de regreso en su tierra, en el Universidad Central de Venezuela hasta final de temporada tras ser invitado a dejar la ciudad -ya veremos cómo acaba eso-; o que el Pachuca se haya tragado dos 'Kenedys' por el precio de uno...

Pero la 'limpia' no ha terminado, y es más, aunque suene osado, futbolistas que salen en la foto ante el Ceuta, incluso protagonistas a punto de llevarse el balón a su casa, no tienen asegurada su continuidad en el Real Valladolid -ni deberían tenerla- a falta de poco más de dos semanas para el cierre del mercado.

Hace solo unas horas que el Getafe de Bordalás ha ganado al Euro Celta con trece jugadores, y un banquillo lleno de niños. Hace unas horas que Bordalás se ha acordado de la venta de Alderete por el dichoso límite salarial, que aunque suena a coña marinera, tiene a clubes muchos más importantes que el Pucela contra las cuerdas...

En Zorrilla también es un problema, pese los milagros de arranque de pretemporada por obra y gracia de Víctor Orta y su equipo. Puedes vivir de favores una, dos, tres... Hasta cuatro veces, pero estos no son eternos.

Hace poco más de una semana, la cruda realidad del coste salarial de la plantilla «con fichas de Primera», se puso sobre la mesa, y desde entonces el foco está en las salidas y no en las llegadas, con operaciones, como la de Mathis Lachuer, paradas a la espera de que, en el caso de que deshojase la margarita de blanco y violeta, la inscripción no dejase la margarita sin hojas.

Urge encontrar un Pachuca turco, un Pachuca francés, un Pachuca de la segunda alemana o de Burundi, pero 'Pachucas' que reduzcan un coste de plantilla que aglutinan futbolistas que, a día de hoy, no cuentan para Almada, ni para su proyecto, y que tienen el OK para salir. Lo saben ellos y sus agentes. Y solo Amallah, en ese orgullo de sentirse futbolista de Primera, hace por librar al Pucela de ese kilo que cuesta que el marroquí siga aquí una temporada más.

Mamadou Sylla ya ha hecho las maletas. Lo de Javi Sánchez y el Verona tuvo un final inesperado, cuando aquí ya le daba por Capuleto. Si ellos no salen... Y con Latasa «intocable» -también por lo complicado de amortizar a un futbolista, cuyos derechos tiene el Real Madrid al 50%-, las miradas irán a esos otros futbolistas que «cuentan», pero cuyos salarios son de la máxima categoría, pese a que ellos la perdieron de la forma más deshonrosa posible el pasado año. Quizá para ellos no hagan falta ni siquiera Pachucas...