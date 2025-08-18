El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mathis Lachuer, en una entrevista para El Correo la pasada temporada en Anduva AVELINO GÓMEZ

Real Valladolid

Mathis Lachuer, la vía Tomeo y el deseo del jugador de llegar al Real Valladolid

El agente del francés se interpone en el fichaje del centrocampista, obcecado en que espere «a un Primera»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:24

Mathis Lachuer es la opción uno, la dos y la tres. Lo es de mediados del mes de julio, no ahora que Guillermo Almada ha ... solicitado ese centrocampista «mixto» –que reclamó la pasada semana– y que cubriría ese problema de creación de juego en la medular del Real Valladolid.

