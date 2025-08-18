Mathis Lachuer, la vía Tomeo y el deseo del jugador de llegar al Real Valladolid

Mathis Lachuer es la opción uno, la dos y la tres. Lo es de mediados del mes de julio, no ahora que Guillermo Almada ha ... solicitado ese centrocampista «mixto» –que reclamó la pasada semana– y que cubriría ese problema de creación de juego en la medular del Real Valladolid.

El jugador francés de 24 años (hará los 25 la próxima semana) completaría el centro del campo blanquivioleta, con un perfil diferente y acorde a esa hoja de ruta de la dirección deportiva: futbolista en propiedad, joven y con proyección. A Lachuer además se le suma la experiencia en la categoría tras dos temporadas en el Mirandés.

El futbolista, internacional con Martinica, ve con buenos ojos llegar al Real Valladolid. Lo considera «un paso adelante» en su carrera deportiva, y así se lo ha transmitido a su excompañero Pablo Tomeo, que juega un papel fundamental en la contratación de Lachuer.

La conversaciones entre ambos son «casi diarias», y el nuevo central blanquivioleta trata de convencer a su amigo para que reclae en Zorrilla lo antes posible. De hecho, fuentes cercanas a la negociación –actualmente parada–, aseguran que Mathis ya habría dado el OK a firmar por el Pucela, con el único incoveniente de su agente.

La ficha del jugador

Es precisamente el representante del jugador el que tiene la oferta blanquivioleta en la mesa, sin prisa por valorarla a fondo. La agencia de Lachuer (CanteraSport) considera que su representado tiene mercado en Primera División, y prefiere esperar a que los equipos de la máxima categoría acoten sus necesidades tras las primeras jornadas.

Ese es el principal inconveniente, con el ofrecimiento de Mathis a equipos como Osasuna (donde volvería a coincidir con Alessio Lisci), incluso el Alavés, que permitiría al futbolista llevar una vida muy similar a la que desempeñó en Miranda las dos últimas temporadas.

El Real Valladolid no ha sido el único equipo de la Segunda que ha mostrado su interés por el centrocampista, y otro club descendido, como el CD Leganés, también contactó con el agente del jugador para conocer su situación para la presente temporada.

Desde el conjunto madrileño filtraron que la operación quedó anulada desde el mismo momento que el representante marcó una ficha para su jugador de 350.000 euros, una cantidad a la que no podía llegar el club pepinero.

Es aquí donde radica otro de los motivos por los que la operación de Víctor Orta también está detenida, con los problemas de inscripción, debido a la actual masa salarial de la plantilla.

En las oficinas de Zorrilla se vive como un triunfo el hecho de haber podido inscribir a todos los fichajes disponibles para el debut liguero del pasado viernes ante el Ceuta, pero a sabiendas de que ya no hay margen de maniobra hasta que salga algún jugador, y tiene prioridad formalizar la situación del lesionado Ponceau; y la puesta a punto de Mohamed Jaouab.

Pese al interés de Lachuer, del club y de Guillermo Almada, todo está supeditado a que se concreten salidas, con el foco en Selim Amallah, Mamadou Sylla y Javi Sánchez, jugadores que el técnico a día de hoy no considera importantes para su proyecto, y con esas fichas de Primera División que lastran al club en su regreso a la Segunda.

Solo con la marcha de alguno de ellos se podría retomar de manera certera la operación de Lachuer, y valorar si se puede hacer el esfuerzo por el centrocampista, y decantar la balanza del lado del Real Valladolid.

Lo que la dirección deportiva blanquivioleta no quiere es quemar una nave o la negociación sin poder garantizar la inscripción al futbolista.

Lo que está claro es que Mathis Lachuer tiene el ADN que quiere el nuevo Real Valladolid, futbolista con la experiencia de salvarse de un descenso agónico a Primera Federación junto a Tomeo. «Eso fue una gran enseñanza para todos», valoró la pasada campaña en una entrevista a El Correo; y la de casi ascender con el conjunto jabato a Primera la pasada temporada, con un 'play off' en el que todos los jugadores –incluido Tomeo– dieron un paso al frente en su trayectoria profesional.

Que el siguiente paso pase por Valladolid se aclarará los próximos días.