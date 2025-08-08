El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Sánchez, en el entrenamiento en los Anexos de este jueves. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

La losa de los contratos de Primera del Real Valladolid

El club no descarta la salida de Javi Sánchez o de Sylla, futbolistas cuyas fichas cuestan casi lo mismo que las de los siete fichajes

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:37

Aunque Víctor Orta sigue siendo «moderadamente optimista» con la salida de jugadores como Selim Amallah, lo cierto es que a falta de una semana del ... inicio de la Liga, el limite salarial de la plantilla amenaza con las reestricciones a la hora de inscribir futbolistas.

