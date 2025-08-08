La losa de los contratos de Primera del Real Valladolid

Aunque Víctor Orta sigue siendo «moderadamente optimista» con la salida de jugadores como Selim Amallah, lo cierto es que a falta de una semana del ... inicio de la Liga, el limite salarial de la plantilla amenaza con las reestricciones a la hora de inscribir futbolistas.

Esta situación, que no es anómala para casi la totalidad de equipos de Primera y Segunda en la Liga Española, en el caso del Real Valladolid está condicionado por los contratos de jugadores derivados de la pasada campaña en Primera División. Contratos que se pactaron con los agentes de los futbolistas como una huída hacia adelante por la anterior propiedad y que ahora condicionan el límite salarial de la plantilla para la presente temporada.

De ahí la importancia de la salida de futbolistas, ya no como ventas, sino con carta de libertad, con el único objetivo de liberar esas importantes cantidades que permitirían inscribir a los Bueno, Trilli, Ponceau, Tomeo... A unos fichajes que «a día de hoy» –y de nuevo parafraseando al director deportivo blanquivioleta– no está seguro que se les pueda inscribir.

En el caso de tener que elegir, se hará por orden de llegada, no porque este sea el motivo elegido, sino porque el propio técnico, Guillermo Almada, prioriza el estado físico y el acople al equipo, que el nombre del futbolista en cuestión e, incluso, a la posible necesidad del equipo. Es decir, aunque pueda haber una urgencia en el centro de la defensa, la dinámica de equipo adquirida, por ejemplo, por Nikitcher o David Torres, tiene prioridad con respecto a la llegada de Mohamed Jaouab, que sería uno de los últimos en ser inscritos, al igual que Julien Ponceau, debido a su lesión.

Así lo ha certificado el míster uruguayo en sus dos últimos entrenamientos a puerta abierta, en los que el central marroquí ha tenido un rol secundario, incluso por detrás del canterano Aranda, que ha ejercido de cuarto central tras los propios Nikitscher, Torres y Tomeo.

La inscripción de jugadores –que junto al estado del césped de Zorrilla– va a marcar la actualidad blanquivioleta en la última semana de pretemporada, puede verse aliviada con las salidas. Si Amallah, que si tiene una reducción de contrato con respecto a Primera, pero que sigue rozando el millón de euros por temporada, no termina por decidirse entre las ofertas más suculentas de Turquía o las deportivas de equipos como el Levante o el RCD Espanyol; el club tendrá que ver si otros jugadores con fichas similares o superiores encuentran acomodo lejos de Zorrilla.

Con Marcos André y Juanmi Latasa, con ficha de Primera, pero fundamentales en el proyecto; los esfuerzos pueden estar en la salida de Mamadou Sylla, con una ficha de 800.000 euros, y que cuenta con ofertas del extranjero, también de Turquía. El jugador, lesionado, aún no ha entrado en los planes de Almada y tiene claro que a día de hoy es –al menos– el tercer delantero en discordia, y el club no quiere un ariete con una ficha del calibre de la del africano con un rol secundario. El propio técnico tampoco tiene claro el nivel que puede exhibir el senegalés en su proyecto con prioridad para André y Latasa, y con oportunidades para Xavi Moreno, Arnu o Delgado en el caso de que los dos titulares no estuvieran.

El caso de Javi Sánchez

Si una forma de adelgazar la masa salarial está en forzar a Sylla a aceptar una salida; la otra está en Javi Sánchez, futbolista con la ficha más alta del equipo, solo por detrás de Marcos André. El central madrileño tiene cerrado más de un millón de euros por temporada, y como Sylla, aún no se ha estrenado esta temporada con Almada. Lesionado, el futbolista negoció con el Verona para salir este mismo verano, pero desde Italia apuntan a que el club italiano pudo echarse atrás por los problemas físicos que arrastra el zaguero blanquivioleta.

El Real Valladolid esperaba «más mercado» para Sánchez, pero lo cierto es que a día de hoy «no existe un interés real» por el defensa que este jueves ya realizó ejercicios con sus compañeros, pero que sigue fuera de los partidillos, y está aún lejos de entrar en los planes de Almada.

Con una ficha importante, aunque lejos de estos números está Amath, con mercado en Segunda, pero que sí que cuenta para el proyecto deportivo, y el club no sería partidario de reforzar a rivales con el futbolista africano.

De una manera o de otra, el equipo de Víctor Orta busca la forma de aligerar la herencia contractual de la plantilla de Primera División, con estos nombres sobre la mesa y ese «optimismo» que tiene que confirmarse con alguna salida en los próximos días.

La falta de poder adquisitivo en clubes de la parte baja de Primera podría ayudar a 'colocar' a alguno de estos jugadores, que gozan de cartel, pese a la devaluación de la pasada temporada. En su favor, que el Real Valladolid no pondría ningún problema para que se marchasen como agentes libres, y el club que se hiciese con sus derechos solo tendría que hacerse cargo de una ficha que incluso podría negociar a la baja a cambio de ofrecerles jugar en Primera.