Sylla pone rumbo a Arabia y el Real Valladolid aligera el coste salarial de la plantilla

Mamadou Sylla firmará como agente libre por un club de Arabia Saudí. El futbolista senegalés se ha ausentado del entrenamiento de este lunes, y, según ... apuntan desde el club, el futbolista rescindirá para jugar en Oriente Medio.

Sylla, con ficha de Primera División, liberará 800.000 euros, lo que aliviará «la estrechez» que tiene el club para firmar futbolistas, debido al límite salarial al que se enfrenta, cifrado en casi diez millones de euros para la presente campaña.

El adiós del delantero centro africano era una acción «necesaria» para construir el nuevo proyecto, y Sylla y su agente -pese a las reticencias iniciales- comprendieron que el jugador además tendría un rol secundario en el equipo, con Latasa y Marcos André por delante; y con la intención del club de promocionar en una segunda fila a Arnu y Jorge Delgado.

Sylla, que será recordado por el gol de penalti ante el Villarreal B en el descuento, y que significó el ascenso a Primera hace dos temporadas, tenía contrato hasta 2026; y en el Real Valladolid se valora la «profesionalidad» del futbolista, después de no haber dado problemas, y haber demostrado su compromiso, como la pasada campaña cuando decidió jugar con una máscara para ayudar al equipo, pese a sus problemas maxilofaciales.

El Real Valladolid espera ahora que el próximo en salir sea Selim Amallah, que ya el pasado viernes tuvo permiso del club para viajar a Madrid y ausentarse del encuentro ante el Ceuta; y que este lunes, de nuevo, ha hecho trabajo al margen del equipo.