El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sylla, a la salida el pasado jueves del entrenamiento. Juan J. López
Real Valladolid

Sylla pone rumbo a Arabia y el Real Valladolid aligera el coste salarial de la plantilla

El futbolista ya no se entrenó este lunes con sus compañeros

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:53

Mamadou Sylla firmará como agente libre por un club de Arabia Saudí. El futbolista senegalés se ha ausentado del entrenamiento de este lunes, y, según ... apuntan desde el club, el futbolista rescindirá para jugar en Oriente Medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  6. 6

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  7. 7

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  8. 8 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  9. 9 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  10. 10

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sylla pone rumbo a Arabia y el Real Valladolid aligera el coste salarial de la plantilla

Sylla pone rumbo a Arabia y el Real Valladolid aligera el coste salarial de la plantilla