La inminente salida de Kenedy preludia la 'operación limpieza' en el Real Valladolid

El Real Valladolid lleva toda la temporada intentado que Robert Kenedy encontrase acomodo en otro equipo y el desenlace puede llegar a una jornada para ... el final de Liga y con el descenso consumado, según las previsiones que maneja en club blanquivioleta, que ya tiene un principio de acuerdo para la cesión del brasileño al Pachuca mexicano. Las gestiones están a punto de cristalizar y servirán para iniciar una profunda 'operación limpieza' en el vestuario, con la idea de incorporar savia nueva y buscar salidas de futbolistas con contrato que arrastran en la mochila toda la carga de la peor temporada del Real Valladolid en Primera División. Kenedy no se entrenó este martes en los Anexos, con permiso del club para cerrar su salida.

La negociación para la salida de Kenedy al Pachuca mexicano fue avanzada por Radio Marca, que informó de una operación que incluirá una cesión con una opción de compra. El Real Valladolid considera que ha atado bien los flecos para evitar que suceda lo que ocurrió con el fallido préstamo al Olympiacos en agosto de 2023, cuando el futbolista viajó hasta Grecia tras llegar a un acuerdo, pero el club griego rompió unilateralmente el compromiso al aducir que estaba fuera de forma.

La nueva operación para dar salida a Kenedy permitirá al Real Valladolid liberar masa salarial y deshacerse, al menos provisionalmente, de un jugador apartado de las convocatorias para forzar precisamente su marcha a otro club. La parcela deportiva de la entidad ya programa las líneas maestras de la próxima campaña en Segunda. La posibilidad de que el Real Valladolid cambie de manos próximamente no impide que se adopten decisiones como la salida de Kenedy y que se fije la idea de buscar acomodo en otros clubes a jugadores para empezar de cero.

Esa limpieza profunda no se pudo efectuar al inicio del curso actual en la medida de lo esperado. Hay jugadores que acaban contrato, como Iván Sánchez, y que en principio no seguirán en el Real Valladolid con la idea actual porque acumulan ya dos descensos con el conjunto blanquivioleta y no ofrecen el grado de frescura necesario para el nuevo proyecto. En otro sentido diferente, un icono blanquivioleta Anuar Mohamed Tuhami ha decidido no aceptar la oferta de renovación que le planteaba el Real Valladolid por el gran desgaste de una campaña aciaga en lo colectivo y que le ha erosionado en lo emocional. El ceutí ha entendido que su largo ciclo en el Real Valladolid había finalizado.

La parcela deportiva no quiere quedarse parada porque sabe que es el tiempo de tomar decisiones. La venta del club también parecía inminente en el mes de diciembre y finalmente quedó aplazada. Si no hay noticias en los próximos días, los responsables deportivos actuales seguirán adelante con un plan que obligará a definir al nuevo entrenador en Segunda (ya se han mantenido contactos en forma de entrevistas personales con varios candidatos, Luis Carrión entre ellos) y a clarificar si Álvaro Rubio continúa dentro de la entidad blanquivioleta o no, también en función de las perspectivas profesionales del riojano.

La presencia del mexicano Gabriel Solares en el palco de Zorrilla hace dos jornadas pareció anticipar la entrada en el accionariado de un grupo de inversores del país azteca, con un consiguiente nuevo proyecto a todo los niveles, pero por el estadio han pasado antes más empresarios mexicanos, estadounidenses, árabes y hasta griegos. Las consultas han resultado constantes, pero de momento no han cristalizado con una venta oficial por parte de Ronaldo Nazário. Por eso, y hasta la consumación real de la venta, el trabajo sigue adelante.

Los análisis internos constatan el fracaso de un proyecto en Primera lastrado por una debilidad máxima en lo grupal y por jugadores con calidad sobre el papel que no han ofrecido el rendimiento esperado y que no han asumido sus responsabilidades en los malos momentos. La limpieza prevista no dependerá del próximo entrenador ya que se considera un asunto previo del club, que asumen los responsables actuales. La idea pasa por formar un bloque real y no una suma de jugadores poco comprometidos. Porque, en las comparativas que se manejan dentro de Zorrilla, el Real Valladolid figura como el equipo de la mitad de la tabla para abajo que más jugadores internacionales aporta a los diferentes combinados nacionales. Sin embargo, esa calidad no se ha traducido en un beneficio colectivo, como ha quedado demostrado en una temporada desastrosa.

Ahora, no se trata tanto de la manera en la que aterricen los nuevos jugadores (en propiedad o a préstamo) sino del hambre y grado de implicación que muestren. Las cesiones también pueden abrir puertas futuras: la llegada en el mercado de invierno de Adam Aznou, procedente del Bayern de Múnich, mantiene un canal de colaboración con el club bávaro. Lo mismo sucede con Mario Martín, cedido por el Real Madrid hasta el final de este curso. Por ahí se buscarán también las fórmulas para armar una plantilla con claro cambio de perfil que sirva para descollar en Segunda en busca de un nuevo ascenso.

La limpieza del vestuario del Real Valladolid ya se intentó durante toda esta campaña, pero sin éxito, y hay jugadores en propiedad que han demostrado mucho menos que los cedidos. La nula voluntad de Kenedy para salir al comienzo del curso y en el mercado invernal frustró muchas posibilidades por la altísima ficha del brasileño. El proceso ahora se da por prácticamente cerrado con el Pachuca mexicano, a la espera del anuncio oficial de los dos clubes, en el inicio de la próxima 'operación limpieza'.