Mohamed Jaouab: «Soy un jugador que intenta desarrollarse en todos los aspectos»

Tras la no presentación de Mohamed Jaouab el pasado 5 de agosto (que tuvo que ser suspendida por la falta de traductor), esta mañana ha sido presentado ... oficialmente como nuevo jugador blanquivioleta. Esta vez, con intérprete, el futbolista ha podido comparecer ante los medios.

Víctor Orta, el director deportivo, ha querido arrancar el acto con un mensaje religioso: ha elegido citar unos versículos del Corán para subrayar el valor del trabajo y la constancia: «El ser humano no obtendrá sino el fruto de su esfuerzo y ese esfuerzo le será mostrado y recompensado. Así que, ojalá la retribución sea tu éxito en este club, que será el éxito de todas».

El marroquí ha asegurado que la acogida en el vestuario ha sido muy positiva y que confiaba plenamente tanto en el entrenador como en el resto del personal del club. Ha añadido que «cuando me vean preparado y me den luz verde para salir al campo, lo haré». Sobre la barrera del idioma, el jugador ha querido señalar que no supone un problema real porque sus compañeros le están ayudando en el día a día. Además, ha asegurado que pronto comenzará clases de castellano para acelerar su adaptación.

En lo futbolístico, Jaouab se ha definido como un jugador en plena evolución: «Creo que soy un jugador que intenta desarrollarse en todos los aspectos: en la fuerza, en la inteligencia del juego». El nuevo central del conjunto de Almada también se muestra convencido del potencial del grupo: «Son unos jugadores muy buenos, tanto como el entrenador, que es muy bueno y que intenta sacar lo mejor de los jugadores. Ese va a ser nuestro punto de fuerza».

Como no podía ser de otra forma, también habló de objetivos personales. Ha sido directo: «Es verdad que mi objetivo en este momento es ir al Mundial. Quiero ser campeón nacional». Además, Víctor Orta ha querido darle la noticia esta misma mañana de que el jugador se encuentra en la lista de los preseleccionados. Eso sí, el propio jugador ha matizado que no se salta pasos: «Ahora me estoy centrando más en jugar, porque este año es muy importante para el club».