Víctor Orta, «con el 90% de lo que queríamos ya cerrado», se centra en un mercado observador

Se encuentra el mercado en estado de 'stand by', y no precisamente porque sea algo generalizado y extendido entre todos los clubes. Está en espera porque así lo ha querido Víctor Orta, que se marcó una hoja de ruta antes, incluso, de presentarse como nuevo director deportivo del Real Valladolid, y tras firmar todas las primeras opciones que pretendía, ya solo espera que el mercado madure para ir recogiendo lo sembrado y, tal vez, alguna oportunidad de última hora que se ponga a tiro.

Esa prisa que se dio para cerrar operaciones en las primeras semanas concede ahora un margen para pensar y repensar situaciones de mercado, bien porque haya bajas [que las habrá] o bien porque surjan clubes interesados en jugadores con contrato.

Orta, en ese sentido, transmite tranquilidad e incluso se permite el lujo de anunciar la llegada del central marroquí Mohamed Jaouab a pesar de no haber estampado la firma definitiva. «Prácticamente con siete incorporaciones ya -incluye Orta a Jabou, «con el que solo falta un pequeño matiz por parte del Rennes)-, una más de la que fueron a Chile, y dos jugadores por puesto en muchas posiciones, estamos contentos de que a 1 de agosto estemos casi al 90% de lo que esperábamos y siendo todos primeras opciones. Ahora hay un mercado más observador, de tranquilidad, de buscar soluciones para jugadores que quieren salir,...», ha señalado en sala de prensa, apuntando en su última frase a futbolistas como Selim Amallah, que ha pedido al club salir en este mercado. «Las salidas no esperadas no están en mi mano. Tienen que ser por una oferta económica fuera de mercado y en ese caso nos pondríamos de acuerdo. No me gusta hablar de nombres propios, pero Selim [Amallah] quiere salir y se está buscando la mejor solución. Él por una cláusula de contrato que en su día ejecutó está en la situación de elegir su destino», ha señalado.

El director deportivo blanquivioleta no se marca una cifra de posibles incorporaciones, y sí da casi por cerrada la línea defensiva con la llegada de Jaouab, «jugador del Real Valladolid al 99%».

«La defensa está casi con dos jugadores por puesto, y en este sentido la reconversión de Niki [Nikitscher] a central ha sido una grata sorpresa, incluso para él», ha señalado en alusión a aquellos que siguen pidiendo refuerzos en la posición de central. Sobre una posible salida del húngaro, Orta ha negado categóricamente ninguna oferta por él. «He leído algo en redes, pero no tengo nada negro sobre blanco sobre él. Si viviéramos de los rumores, habría 500 jugadores en distintos clubes, y 500 vendidos», ha espetado antes de añadir: «hoy en día cualquiera puede publicar un tuit».

Aunque ya lo ha venido subrayando desde su presentación, Víctor Orta ha vuelto a incidir en su apuesta decidida por la cantera. «Una de las bases fundamentales de mi proyecto es la cantera, y no lo dije ni lo digo por decir. En Chile han coincidido en el campo seis vallisoletanos, y aunque fuera un amistoso, han jugado en un estadio como el Monumental y contra un equipo que es campeón de América. Y es que creo en ello, porque es el modelo de construcción de este club a lo largo de su historia. Y además hay un entrenador que cree en ello, y lo está demostrando», ha destacado.

El director deportivo se ausentó de la concentración en Chile por la dificultad que supone la diferencia horaria en su trabajo [sí viajó uno de sus ayudantes, Gaby Ruiz], y ahora con perspectiva lamenta no haber podido disfrutar de la estancia del primer equipo por todo lo que ha rodeado a la gira. «Me da pena habérmelo perdido, porque todos los 'feed backs' [comentarios], y lo se ha publicado ha sido bueno. Nos han tratado con un nivel de grandeza que emociona, todo hecho con mucho gusto. Ha sido una gira muy satisfactoria, Colo Colo es un grande de América, encima hemos ganado la copa,... Es de agradecer su trato y ojalá podamos devolvérselo de alguna forma algún día», ha admitido Orta, que en su exposición ha recalcado, una por una, todas las señales positivas que viene arrojando la pretemporada. Por supuesto, también el respaldo mostrado por la grada, con veinte mil renovaciones y 24.000 abonos en el horizonte.

«Es algo que absolutamente me llega muy dentro, pedí que la gente creyera y han respondido, y me emociona porque estamos todos muy ilusionados. Esto solo podemos transformarlo en energía positiva. Lo noto también en las oficinas, hay ese aire y ganas de cambiarlo todo», ha asegurado. «Demuestra que este club tiene algo que engancha. Ellos ya nos han dado esa confianza, ahora nos toca devolverla, no queda otra», ha añadido, rotundo.

Césped en reconstrucción

Por último, a Víctor Orta se le ha preguntado por el grado de preocupación que hay en el club por el estado actual de césped, sensiblemente deteriorado y en periodo de rehabilitación para llegar a punto el 15 de agosto. «Esperábamos que estuviera mejor, pero va a estar para el amistoso de la próxima semana (el Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Getafe, el miércoles) y ante el Ceuta. No al 100%, pero sí para disputar un partido de fútbol», ha explicado.