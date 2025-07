Orta espera completar la zaga con cinco jugadores y sumar un medio en la «primera parte del mercado»

Víctor Orta multiplica esfuerzos estos días para conformar un primer esqueleto de la plantilla del Real Valladolid. El director deportivo blanquivioleta tiene clara la hoja ... de ruta en esta fase del mercado veraniego, donde azuzan las necesidades para reforzar una línea defensiva con sólo cuenta tres efectivos (Javi Sánchez, David Torres y el retornado Iván Garriel). «Con cinco jugadores se cubriría ya la línea defensiva y, junto con otra suma más en el medio del campo, completaríamos lo que podríamos denominar primera parte del mercado. A partir de ahí, veríamos qué sucede hacia adelante».

El director deportivo evitó referirse este viernes a nombres propios cuando fue preguntado expresamente por la posibilidad de incorporar a Víctor Parada, lateral izquierdo del Alavés. «Sólo puedo hablar de jugadores vinculados ya al Real Valladolid. Sé que es la respuesta tópica, pero no me gusta hablar de gente que no está».

Orta recordó que ahora toca «moverse inmediatamente» en los puestos que no están cubiertos y que deben «rellenarse cuanto antes». El responsable deportivo del Real Valladolid no considera algo negativo esperar a las oportunidades que pueden darse en los últimos días del mercado, especialmente para un equipo que milita en la Segunda División. «En Primera puede ser diferente, pero en esta categoría ha habido movimientos en los últimos quince días que han sido absolutamente decisivos para lograr los objetivos», recordó.

Orta se refirió también a los problemas que rodean la celebración del primer amistoso ante el Colo-Colo en Concepción durante la estadía chilena, lo que obligará a un cambio de sede. «Creo que en los partidos habrá un ambiente festivo. El cambio de sede va a ser para mejor, por las dos opciones que nos están dando. Iremos un mejor campo, a unas mejores instalaciones», expuso.

Víctor Orta destacó el trabajo del nuevo entrenador, Guillermo Almada, del que recordó una idea que le comentó en una de las tres entrevistas previas que mantuvo con él antes de ficharlo:«Dijo algo así como 'la repetición es la madre de la perfección' y me dejó muy obsesionado esa frase porque lo está haciendo. Él cree que repetir, insistir, esfuerzo es la forma de llegar al éxito».

El director deportivo del Real Valladolid insistió en la fórmula del 19+6 (19 jugadores con ficha profesional y seis canteranos llamados a desempeñar un rol importante durante la competición).

Además, avanzó que está cerca la salida del portero portugués André Ferreira, una vez incorporado su compatriota Guilherme Fernandes. «André ahora mismo tiene dos ofertas sobre la mesa para salir. Es un chico estupendo, una persona que me ha impactado estos dos días. Hemos estado hablando mucho. Tiene que elegir una de esas dos opciones porque son muy diferentes. Ahora está en un proceso de decisión con su entorno»