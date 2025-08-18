El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván Alejo felicita a Amath tras uno de sus goles. Alberto Mingueza
Libre directo

El Real Valladolid y el sueño de un niño

Opinión ·

«Conocer mucho mejor la historia provoca que sepamos disfrutar mucho más los escasos momentos positivos que nos regala nuestro querido equipo»

Alberto Cuesta

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:17

Antes del partido contra el Ceuta no tenía muy claro si tenía ganas de que empezara la liga. La herida de la temporada pasada sigue ... abierta, las cicatrices de las anteriores todavía duelen, y las dudas y el escepticismo han crecido a niveles que nunca había experimentado. Estando de camino al estadio, y después ya en los alrededores de Zorrilla, la sensación que me recorría el cuerpo era extraña, diferente a la de otras temporadas. Dando un paseo rodeando el templo pucelano minutos antes de empezar, recordaba cómo vivía ese momento cuando era pequeño: la ilusión desbordante, la alegría inocente y las ganas irrefrenables de ver en persona a los 'superhéroes' de los que coleccionaba cromos. Qué diferente es ahora todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

