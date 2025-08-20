El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este miércoles
Amath celebra uno de sus goles, con Biuk a su espalda. A. Mingueza
Reflexiones de pizarra

Detalles interesantes en el Real Valladolid

«El estilo Almada prioriza tres pilares fundamentales: presión muy alta, robo de pelota lo más rápido posible y finalización inmediata»

Javier Yepes

Javier Yepes

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:23

El comienzo liguero de este Real Valladolid en la Segunda División no ha podido ser más esperanzador. Si el aficionado, por encima de cualquier otra ... consideración, prioriza el triunfo, pues los tres primeros puntos ya figuran en el casillero del equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  2. 2 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  3. 3 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  4. 4

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  5. 5

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  8. 8

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detalles interesantes en el Real Valladolid

Detalles interesantes en el Real Valladolid