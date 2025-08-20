Detalles interesantes en el Real Valladolid

El comienzo liguero de este Real Valladolid en la Segunda División no ha podido ser más esperanzador. Si el aficionado, por encima de cualquier otra ... consideración, prioriza el triunfo, pues los tres primeros puntos ya figuran en el casillero del equipo.

Sin embargo, y sin obviar algo tan importante como lo anterior, vamos a centrarnos en el cómo se consiguieron y qué «argumentos propuso», como ahora se estila decir para referir el estilo y la forma de juego del equipo.

Vaya por delante que el equipo ceutí, en el cual ahora se alinea nuestro querido Anuar, no es precisamente, tras lo visto en Zorrilla, el enemigo a batir para el ascenso final. Aunque ¡ojo! nadie es igual en agosto que en el junio siguiente. Algo que no obsta para que la imagen del Pucela fuese muy interesante.

Guillermo Almada intuyo que tiene un código que sigue, y exige a rajatabla, con disciplina militar. En él, el trabajo es innegociable ¡faltaría más! Y tiene como objetivo según intuyo, tres pilares fundamentales de juego: presión muy alta sobre el contrario, robo de la pelota lo más rápido posible y finalización inmediata.

Por ello vimos una línea defensiva sobre los tres cuartos de cancha, jamás aculada sobre le borde del área, un centro del campo presionante, con ánimo de mover pelota y jugador, al tiempo que dos extremos abiertos y retrasados lo necesario para mantener distancia y relación con su lateral. Arriba, y sin quedarse descolgado del juego para mantener equilibradas líneas, un delantero centro móvil y peleador abriendo huecos e incomodando a la defensa contraria de forma continua.

Así pues, la puesta en escena me parece muy acertada y digna de tener en cuenta por el aporte que da al juego junto al mensaje que envía a jugadores, rivales y afición.

«Tenemos un equipo serio en el que la idea de pelear, hacer de lo sencillo lo prioritario y buscar el gol por fuera para encontrarlo por dentro son las claves»

El entrenador vallisoletano ha optado de salida por un equipo basado en tres líneas equilibradas –respetando posiciones– que le ha dado resultado. Si en defensa ha preferido ver como Iván Alejo se acomoda al lateral, se habrá dado cuenta de que el rubio extremo pucelano es más extremo que lateral, algo que en el centro del campo ha ocurrido con un Meseguer poco proclive a la idea propuesta desde la dirección técnica.

Si el año pasado en el tramo final nos resultó interesantísimo Alani, no solo fue por su participación sino por el aporte real al juego en todas las zonas de creación y llegada. Algo que esperamos poder ver de nuevo. Ahí, hay jugador. Del mismo modo que Tamas Nikitcher será importante más por los momentos puntuales que por una continuidad fija.

En el ataque, Biuk demostró que lo que se intuía en el pasado era cierto y a día de hoy de un peso real extraordinario. Con él, un Amath crecido y goleador y un Latasa en estado puro de '9' y en busca del asentamiento definitivo como goleador. Junto a Marcos André, la llave atacante de un equipo con argumentos muy sólidos para esta categoría.

Me gusta la idea de Almada de buscar –y ¿encontrar?– un equipo competidor de nivel que crea en sus posibilidades y del cual casi ya tiene once perfilado a expensas de detalles finales. Equipo serio por encima de cualquier consideración en el cual la idea de pelear, hacer de lo sencillo lo prioritario y buscar el gol por fuera para encontrarlo por dentro, se han cincelado de salida.

Otra cosa es saber quiénes serán aquellos que definitivamente conformen la plantilla que intente el ansiado logro; algo a lo que contribuye ese sinsentido institucional y federativo con el cual tragan todos los clubes para luego quejarse amargamente según les toca. ¡Pero euro' ser euro!