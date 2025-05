Cedidos de ida y vuelta que esperan una nueva oportunidad en Zorrilla

El Real Valladolid de la temporada 2025-2026, ese en el que se quiere hacer borrón y cuenta nueva en la denominada como 'Operación Limpieza' ... tras la dramática temporada vivida en Primera, contará con varios futbolistas que regresarán a Zorrilla tras haber salido en busca de minutos.

Los cedidos, cada uno con una situación diferente, volverán a la disciplina blanquivioleta tras un cambio de aires en el que la tónica no ha sido muy halagüeña para la mayoría de ellos. Solo Víctor Meseguer se ha hecho con un hueco en el Racing de Santander que pugna por ascender a Primera, en un situación similar a la que vivió con el Pucela la pasada temporada cedido por parte del Granada.

Importante en el Real Valladolid del ascenso, con goles que a la postre devolvieron a los de Pezzolano a Primera, Meseguer no está teniendo ese papel decisivo en los cántabros, pero sí está contando con la confianza de José Alberto, que le ha alineado como titular en 17 de los 20 partidos que ha podido disputar como racinguista. De hecho, ahora que llegan los partidos más importanes, el futbolista murciano ha ganado en protagonismo, y en el último encuentro el pasado fin de semana disputó 83 minutos en el empate a tres ante el Eldense.

Meseguer, que salió con destino al Sardinero en el pasado mercado invernal tras no haber contado en Zorrilla, es un futbolista con mercado en Segunda División, aunque en el caso de ascenso de cuadro santanderino, el Racing estaría obligado a ejecutar la opción de compra que no llega a los dos millones de euros, en una operación similar a la que tuvo que completar el Real Valladolid con el propio Meseguer y André Ferreira con el Granado el pasado año.

Otro de los futbolistas que iniciará la pretemporada será el canterano Álvaro Aceves tras su segunda temporada como cedido en Elda. En esta ocasión, el joven guardameta internacional con la sub-21, no ha gozado de los minutos que pretendía tener en tierras levantinas, y ha sido suplente en el Eldense. El equipo alicantino, que consumó su descenso a Primera Federación el pasado fin de semana precisamente ante el Racing de Meseguer, no ha contado con Aceves, que solo ha disputado 14 minutos, relegado al banquillo por Dani Martín, al que solo ha sustituido por lesión en el encuentro ante el Albacete en el mes de febrero, jugando 14 minutos. De ahí que la experiencia del meta vallisoletano no haya sido la esperada, después de que la pasada temporada jugará 1.400 minutos en su primera cesión, gracias a los 16 partidos que completó en Segunda con los azulgrana, además de disputar otros dos en la Copa del Rey.

La posición de la portería, una de las llamadas a reforzar para la próxima temporada, puede abrir una ventana al canterano, máxime cuando Karl Hein ya no estará tras su regreso al Arsenal y la poca confianza que existe a día de hoy en André Ferreira al que también se busca una salida. En contra del joven guardameta, el conato de rebelión que protagonizó a comienzos de la pasada temporada, cuando consideró que al no tener ficha del primer equipo, su relación con el Real Valladolid había finalizado, algo que no gustó en el club, y que le relegó al Promesas hasta su cesión al Eldense.

El otro jugador que puede aportar en Segunda es Stipe Biuk, un futbolista con el que incluso se especuló con un regreso por adelantado en el mercado de invierno. Sin embargo, las no salidas de Machís y Amath, frenaron la operación. El croata, al que se considera que se le puede sacar mucho potencial en Segunda, deberá sobreponerse a una cesión en el Hajduk Split, en el que ha terminado sin contar para el equipo de su país, después de arrancar con fuerza la temporada. El atacante dejó de tener minutos el pasado mes de marzo, y ha estado en la grada durante todo este tiempo hasta el pasado fin de semana en el que volvió a la convotaria, pero sin jugar.

El último cedido es Kenedy, pero su situación es diferente y no regresará hasta junio de 2026, con la opción de que el Pachuca mexicano, al que acaba de marchasrse, pueda comprarle de forma definitiva.