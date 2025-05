Intenciones para el Real Valladolid

Hablar de las intenciones de alguien que no se ha presentado es complicado. Si me tengo que fiar de algo es de lo que contó ... Juanjo López en estas páginas de su conversación con Gabriel Solares diciendo que quieren contar con gente de Valladolid. Para mí ese paso ya es gloria bendita. Es verdad que a la hora de vender un proyecto todos cuentan lo que quieren. Lo que creen que el público necesita oír. Así escuchamos a entrenadores en rueda de prensa dos días antes de un partido decir que van a salir a por el partido y luego llega el partido y es un cerrojazo. Las intenciones no vale solo con tenerlas. De hecho, el difunto Tara Sports tuvo tantas buenas intenciones como pocas ganas de cumplirlas. No hay más que escuchar cualquiera de las pocas ruedas de prensa que dio Ronaldo para ver que esas intenciones las pidió en aliexpress.

En contra de la opinión de mucha de la gente con la que comento esto, este año el objetivo del Real Valladolid no debe ser el ascenso. No se trata de renunciar a él, pero este año el objetivo es otro. Hay que estabilizar esto y empezar a crear algo. Por eso me gusta que lo primero que plantee la nueva propiedad es que el aspecto deportivo lo lleve gente de aquí. Lo he dicho muchas veces, pero lo primero es saber qué es el Real Valladolid y cómo hemos llegado a ser el décimo tercer equipo histórico. No recuerdo a quién he escuchado esta semana decir que en contra de lo que dice la gente de que esta es una temporada para olvidar, para él es una temporada para recordar. Y es así, hay que recordar lo que ocurre cuando crees que puedes vivir por encima de tus posibilidades. Recordar que gastar 20 millones en fichajes no sirve de nada si fichas mal.

Yo voy a dar el beneficio de la duda a los entrantes. No se trata de dar 100 días. Como decía la semana pasada, un proyecto no debe depender de los resultados deportivos. Igual que no juzgas una casa por los cimientos, no podemos juzgar un proyecto porque en navidades no estemos en puestos de ascenso. Que además ya sabemos que estar en navidades en Primera no garantiza que subas en junio, que es lo que realmente importa. En el deporte, el verdadero resultado no solo son las metas alcanzadas, sino el camino recorrido y lo que aprendemos.