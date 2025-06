El CBC Valladolid no da crédito: «Malos profesionales y malas personas»

El CBC Valladolid ha salido al paso de la críticas vertidas por dos de sus exjugadores, Shemar Wilson y Amanze Egekeze, quienes han aprovechado el ... final de temporada y su adiós a la ciudad para despacharse a gusto contra el club y la figura del ya ex director deportivo Pepe Catalina.

La entidad y el propio Catalina, que no dan crédito a la rajada de los jugadores en redes sociales, consideran a ambos, «además de malos profesionales, malas personas».

Los dos jugadores, muy por debajo de su nivel durante toda la campaña sin apenas relevancia en una Liga en la que el equipo consumó un descenso inesperado a Segunda FEB, han esperado a que Catalina se despidiese de la entidad para aprovechar las redes para cargar contra él y después de que el profesional vallisoletano valorase el pasado viernes en su despedida que Egekeze llegó con una lesión a Pisuerga, que le ha lastrado durante toda la temporada, y que fue una de las explicaciones al preguntar al propio Catalina por «esa tormenta perfecta» que se dio para descender y aludiendo a sus propias palabras.

El ala-pívot estadounidense con pasaporte nigeriano, Egekeze, a través de su cuenta de X asegura que ha estado siete meses sin comentar nada al respecto porque «era un profesional» pero que al ver que el club seguía mintiendo sobre él se veía obligado a responder.

El interior afirma que, a pesar de lo dicho por el club, él no llegó al equipo lesionado, sino que su lesión sucedió ya en Pisuerga. El jugador asegura que Pepe Catalina le obligó a jugar cuando aún estaba convaleciente de su rodilla, presionando a los médicos y entrenadores para que le sacaran al parqué a pesar de su situación, sintiéndose «humillado».

Además, Egekeze alude a una «agresión física» de Catalina a un jugador, tras la derrota en casa ante el San Pablo Burgos, algo que el CBC Valladolid explica como una situación personal que se resolvió en menos de 24 horas, y en las que el propio jugador quiso olvidar los sucedido y que no tuvo nada que ver con el partido y el propio club. «Está fuera de contexto, y lo único que busca es hacer daño a la figura de Pepe», valoran desde la entidad.

El club quiso cortarle en noviembre

La realidad es que el CBC Valladolid quiso cortar a Egekeze en el mes de noviembre al descubrir que el jugador tenía un edema óseo en una de las rodillas y una tendinopatía crónica en la otra. El club tardó en desvelar esta situación, al no haber hecho una resonancia magnética al estadounidense en el reconocimiento médico antes de firmarle. En el momento de que la Mutua de la entidad reveló este problema, el CBC Valladolid quiso cortarle, algo que no sucedió porque el jugador y sus agentes no llegaron a un acuerdo para las rescisión de contrato con la entidad de Pisuerga.

Wilson, sancionado por «motivos extradeportivos»

Shemar Wilson también ha aprovechado las críticas de Egekeze para cargar contra el club y contra Pepe Catalina, aunque desde la entidad se entiende como un comportamiento «poco profesional y vengativo» ante una temporada en la que acumula «múltiples sanciones extradeportivas».

«No queremos hablar más para no dañar más la imagen del jugador, pero sus palabras no tienen lugar», valoran desde Pisuerga.

El de Arizona habla de promesas incumplidas por los pucelanos, quienes, según él, aparte de asignarle un apartamento «mohoso», no le pagaron al llegar al equipo y no recibió el coche oficial hasta tres meses después de su fichaje, aunque lo cierto es que el jugador ha vivido en una vivienda en la Plaza Mayor de la ciudad.

El jugador tachó a Catalina de racista, ya que una vez le respondió que le estaba hablando como «un matón de las calles de los Estados Unidos». Wilson finalizó el comunicado afirmando que dentro de la directiva se sabía del comportamiento de Catalina y nunca se hizo nada. También comenta que le deben la última parte de su salario, el cual no le pagan porque son «mala gente» y la organización era «tóxica y poco profesional», algo a lo que el club contesta con la cuantía que el jugador debe aún de las numerosas multas que tiene por «razones extradeportivas», y al que también se intentó cortar hasta en dos ocasiones esta temporada.