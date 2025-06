Catalina: «Este año no puede empañar los siete anteriores en el CBC Valladolid»

Juan J. López Valladolid Viernes, 13 de junio 2025, 12:56 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

Fue un adiós especial. En la casa del baloncesto castellano y leonés. A escasos metros de esa otra morada en la que durante siete años, Pepe, no se ha cansado de coger el teléfono para cerrar la llegada de ese joven talento de New Jersey, formado en las Ligas universitarias, o de escuchar con atención las explicaciones de los entrenadores que han pasado por el banquillo del CBC Valladolid. Lo hacía desde la última fila de sillas. Silencioso, sin cambiar el gesto.

Ayer, en su adiós, Pepe Catalina, solo mutó su cara a la hora de hablar de Quique Peral, director general del club. Ahí, el profesional vallisoletano tuvo que tomar aire. «Me había prometido que... Pero me emociono», valoró para destacar también «la lealtad» de Sergio de la Fuente, el capitán del equipo, al que también le han caído palos de todos los colores en la temporada que finaliza. «Si se supiese cómo ha jugado, las condiciones...», indicó Catalina, que quiso despedirse de su club después de siete temporadas encarnando la figurada de director deportivo. «Lo primero que quería decir es que no me voy por el descenso, aunque la reestructuración del club pueda influir. Ya habido otros momentos en los que he pensado que el ciclo estaba terminado, después de jugar la Final Four por el ascenso; o, incluso, a principios de esta temporada. De hecho, negocio con Lolo Encinas y le digo que no se si voy a seguir... Y él me dice que si no sigo, no viene. Ahí, decido seguir por responsabilidad», destacó Catalina, que admitió que la falta de implicación del Real Valladolid tuvo mucho que ver en su intención de marcharse.

«Cuando decido seguir tras la Final Four lo hago porque se habla de una apuesta, y creo que puede haber un proyecto ilusionante, pero ya al final de la pasada temporada se ve que no, y ya intuía que la temporada iba a ser dura. Está aquí Lorenzo –por el presidente–, y ya le digo que esto no es lo que se había hablado», indicó el ya exdirector deportivo.

«Hablo de una temporada dura en la que íbamos a luchar por otros objetivos, aún asín pensando en que íbamos a luchar más por estar en puestos de lucha por 'play off' que por no descender», agregó. «El problema es que el equipo se cae, con una clara falta de identidad, y muchos problemas para defender. Pero durante la pretemporada, vemos identidad con Lolo Encinas... Pero luego las lesiones y otros problemas... Se dio la tormenta perfecta para que se diese el descenso», agregó Catalina, que explicó además que el equipo no estaba diseñado para luchar por no bajar, y eso le pasó factura.

«Los equipos que saben que van a estar ahí, lo afrontan de otra manera, y a nosotros nos ha pesado», afirmó sin eludir su responsabilidad. «Lo que no me gustaría es que el último año empañase lo hecho en los otros siete, en los que se han conseguido cosas importantes... Podría hablar de currículum, pero me quedo con las personas de este club, y esta temporada tan dura, se ha visto», quiso destacar.

Catalina valoró como los momentos más duros las destituciones de Lolo Encinas y Roberto Martínez. «Aún no los he superado...», subrayó, seguido de un largo silencio que cortó la rueda de prensa y rubricó el adiós.

