Pepe Catalina no sigue en el CBC Valladolid en Segunda FEB

Jueves, 12 de junio 2025

El CBC Vallladolid y su director deportivo, Pepe Catalina, separan sus caminos y ponen fin de manera amistosa a una etapa que ha durado ocho años, y que llega tras el traumático descenso a Segunda FEB de la temporada que acaba de finalizar.

El vallisoletano no continuará en Pisuerga y, pese a la mala campaña recientemente finalizada con un descenso no esperado, deja a sus espaldas un historial de logros que ha llevado al conjunto vallisoletano de ser un recién ascendido en la LEB Oro a conquistar la liga junto con el subcampeonato de la Copa Princesa (2019/2020), competir en una Final Four por el ascenso a la Liga ACB (2022/2023) y luchar en otros cinco playoffs de promoción a la primera división del baloncesto nacional.

Al frente de la parcela deportiva del Club durante los últimos ocho años, Pepe Catalina asumió el cargo en junio de 2017 después de que el equipo del Pisuerga ascendiese desde LEB Plata.

Pepe Catalina, junto con el presidente Lorenzo Alonso Nistal, se despedirá del club con una rueda de prensa ante los medios de comunicación este viernes 13 de junio, a las 11:00 horas, y que tendrá lugar en la sede de la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

Temas

Real Valladolid Baloncesto