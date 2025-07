Iván Alejo: «Valladolid tiene una grandeza que se extiende por todo el mundo»

El futbolista vallisoletano Iván Alejo representó este martes al Real Valladolid en una conferencia conjunta en Santiago de Chile, acompañado por Esteban Pavez, capitán del ... Colo-Colo, antes del primer amistoso que medirá a los dos equipos este miércoles por la noche (22:00 horas) en Viña del Mar (Chile). «Estamos muy felices de estar aquí. Es una experiencia única para nosotros que un club tan grande como Colo-Colo nos haya invitado para celebrar el centenario. Tenemos una historia en común por David Arellano. Intentaremos hacer disfrutar a toda la gente que venga al campo. Para mí y para mis compañeros es un placer estar en este país tan maravilloso», apuntó Alejo en su intervención.

El futbolista vallisoletano subrayó que medirse al Colo-Colo supone todo un reto, a pesar de que el equipo chileno no atraviesa su mejor momento deportivo. «Estamos cansados porque los entrenamientos son duros, pero tenemos la ilusión de hacer disfrutar a la gente en los dos próximos partidos», recalcó.

Alejo fue preguntado por la diferencia de nivel entre el fútbol español y el sudamericano. «Particularmente, soy muy fan del fútbol sudamericano. La pasión con la que se vive aquí no la tenemos en Europa. La intensidad con la que se juega, los choques continuos, el duelo... El fútbol se está transformando en algo más físico y el jugador sudamericano es un experto en eso. El nivel que dan cuando juegan en Europa es muy bueno. El futbolista europeo no está tan acostumbrado a jugar aquí, pero ojalá ese trasvase se dé también al revés y muchos futbolistas europeos podamos disfrutar del fútbol sudamericano».

Iván Alejo y su sentimiento como vallisoletano en el mundo 🌎 y la importancia de la gira en Chile 🇨🇱



📺 Rubén García pic.twitter.com/1qVyzTPYii — Canal Pucela (@canalpucela) July 22, 2025

Iván Alejo consideró «un regalo» estar en Chile y medirse al Colo-Colo. «Estamos acostumbrados a pretemporadas en España, en lugares mucho más cercanos. Trato de disfrutar cada momento aquí. Tengo ganas de jugar los dos partidos y ver el sábado a la hinchada del Colo-Colo. Es una experiencia que no voy a olvidar nunca».

Esteban Pavez, capitán del Colo-Colo, tuvo palabras elogiosas para el Real Valladolid, «un equipo que siempre ha estado en Primera» y al que calificó como «muy luchador». «Tenerlo acá es un honor por todo lo que conlleva para la historia de nuestro club. Escuchar las palabras de Iván [Alejo] me produce mucho entusiasmo. Se nota que es un apasionado del fútbol. Yo soy igual:un loco del fútbol. Amo esta profesión, con sus momentos buenos y malos. Es una alegría medirse a un equipo europeo en la conmemoración de nuestro centenario. Es algo que me quedará para toda la vida».

Para Pavez, el recuerdo de la figura de David Arellano (capitán y fundador del Colo-Colo fallecido en 1927 tras disputar un partido en Valladolid) obliga a los dos contendientes a «dejar todo en la cancha» para ver un gran encuentro. «Debemos dar lo mejor y que sea un buen partido para todos».

«Entiendo la situación de Colo-Colo y que tienen un partido de Liga importante el domingo», apuntó Iván Alejo. «El míster nos ha insistido mucho que estar aquí es un privilegio. Jugaremos para honrar a David Arellano y representaremos a una ciudad como Valladolid y a un país como España. Estoy convencido de que los dos trataremos de dar el cien por cien, a pesar de que ellos tienen un partido complicado el domingo».

Alejo fue preguntado por Arturo Vidal, un «magnífico futbolista» del que el vallisoletano ensalzó también «su personalidad». «Es un jugador que no se esconde nunca, que dice lo que piensa. Es un futbolista que va de frente. Además, he tenido la suerte de compartir equipo con Tomás Alarcón en Cádiz. Me ha hablado maravillas del país y del club. Está muy feliz aquí».

Iván Alejo reivindicó la condición del Real Valladolid como «club muy grande que hay gente que ha querido hacer más pequeño». «Valladolid tiene una grandeza que se extiendo a todo el mundo», remachó el futbolista pucelano.