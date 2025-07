La exigencia constante de Guillermo Almada en el Real Valladolid

El 'método Almada' se deja sentir en toda su exigencia en el Real Valladolid. El entrenador uruguayo no negocia con el trabajo y somete a ... los jugadores a largas sesiones. Sólo una pequeña parte de la pretemporada blanquivioleta queda abierta al público y en ese resquicio se pueden atisbar los ejercicios incesantes sobre el césped. El balón cobra siempre protagonismo y el peloteo sólo se detiene en las pausas para hidratarse y en las carreras que ponen a prueba las capacidades aeróbicas de los futbolistas en los tramos finales de las sesiones. Pero esto es sólo la parte visible, porque los entrenamientos (la mayoría dobles) se complementan también con trabajo en el gimnasio.

Este jueves, por ejemplo, la plantilla del Pucela se ejercitó durante una hora y cuarenta minutos a la vista de un buen número de aficionados que aprovecharon el benigno termómetro de las nueve de la mañana. Mientras se incrementaba la cola de hinchas que buscaban cambiar de asiento en la contigua Oficina de Atención al Abonado, Almada sometió a los futbolistas a otra intensa sesión sobre el verde que prosiguió en el interior de Zorrilla con trabajo de fuerza y estiramientos.

Muchos jugadores acaban exhaustos al final del día, pero saben que es lo que toca ahora: apretar al máximo para llegar como aviones al comienzo liguero. Y, por primera vez desde el inicio de la pretemporada el 8 de julio, la plantilla ya ve la luz de una jornada de descanso completa. Almada ha comunicado que el próximo domingo, 3 de agosto, los futbolistas podrán disfrutar por fin de un día sin entrenamientos o viajes por medio. Habrán pasado 46 sesiones de trabajo y cuatro amistosos: los ya disputados ante el Pafos y el Colo-Colo, estos por partida doble, y el encuentro de este sábado ante el Bristol City en Inglaterra. Además de los largos vuelos transoceánicos de ida y vuelta a Chile, con el consiguiente 'jet lag'.

Almada se mostró inflexible cuando los jugadores le plantearon, durante la cena del equipo del pasado domingo en Santiago de Chile, que les concediera el miércoles 30 de julio como jornada de descanso, con el argumento de recuperarse de los estragos del viaje en avión, tras la llegada a las 5:30 del martes al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas y el posterior transporte por carretera a Valladolid. El técnico uruguayo no atendió la petición y programó una sesión a las 19:00 horas de ese día para mantener la gran exigencia de la pretemporada. Con el amistoso en Inglaterra ante el Bristol City asomando en el horizonte (sábado 2 de agosto, 16:00 horas en España), Almada no negoció con un descanso que no estaba apuntado en su plan. Con el técnico uruguayo no se trata sólo de las continuas jornadas de trabajo, sino de la gran intensidad que imprime en cada una de ellas, aspecto que ha sorprendido a muchos futbolistas… para bien.

«Intenso». Ese fue precisamente el epíteto con el que calificó el delantero Juanmi Latasa a Almada en la entrevista que concedió a El Norte durante la estadía en Chile. Y esa es la idea que se transmite desde dentro del vestuario: «No os hacéis una idea de la pretemporada tan exigente que estamos haciendo y no sólo porque las sesiones sean largas», indica un integrante de la primera plantilla, en referencia a la carga que soportan los jugadores durante cada entrenamiento.

A este ritmo se ha incorporado ya J.J. Macías, el futbolista mexicano que se encuentra a prueba con la plantilla profesional después de ejercitarse con el Promesas durante la estancia del primer equipo en Chile. Macías habló brevemente con el preparador físico, Fran Albert, tras la entrenamiento sobre el césped de este jueves. La novedad de la sesión la protagonizó el central Javi Sánchez, de vuelta al grupo tras superar la lesión que sufrió al final de la pasada temporada. En cambio, hay varios futbolistas con trabajo específico: son los casos de Julien Ponceau (que arrastra molestias en el cuádriceps), Mamadou Sylla, Marcos André, Selim Amallah, Juanmi Latasa y Amath Ndiaye.

Ampliar J.J. Macías, el futbolista mexicano a prueba con el primer equipo del Real Valladolid, durante la sesión de este jueves. Alberto Mingueza

El trabajo no se detiene hasta el domingo: este jueves por la tarde está prevista una nueva sesión a puerta cerrada y el viernes Almada vuelve a abrir las puertas al público en el entrenamiento matinal (9:00 horas). Luego, llegarán las presentaciones oficiales de Julien Ponceau y Guille Bueno, antes de emprender rumbo a Inglaterra por la tarde.

El sábado, el Pucela afrontará el cuarto amistoso de la pretemporada, ante el Bristol City en el Ashton Gate Stadium (con capacidad para 27.000 espectadores). Y, tras la disputa de este partido de preparación, el equipo volverá a Valladolid para disfrutar el domingo, por fin, de una más que merecida jornada de descanso. Pero el lunes, Guillermo Almada volverá a la carga con su plan de pretemporada porque el miércoles 6 llega el Getafe a Zorrilla para disputar el LI Trofeo Ciudad de Valladolid. La exigencia no para.