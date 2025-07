El Real Valladolid anuncia la incorporación de Guille Bueno desde el Borussia Dortmund

Guillermo Bueno López (Vigo, 2002) ya es oficialmente jugador del Real Valladolid. El lateral izquierdo gallego se ha convertido este domingo en el sexto fichaje ... del club blanquivioleta para el curso 2025-2026 tras anunciar el sábado su salida del Borussia Dortmund, el club alemán a cuya estructura llegó en 2021 procedente del equipo juvenil del Deportivo de La Coruña. Con esta incorporación, el Pucela añade otra buena dosis de juventud a sus bandas defensivas, ya que la llegada de Guille Bueno sigue la estela del fichaje de Álvaro Pérez 'Trilli', el lateral derecho coruñés que también formó parte junto a Guille Bueno del Deportivo Juvenil de División de Honor que se proclamó campeón de España en la campaña 2020-2021. Los dos laterales se reencuentran ahora en el Pucela.

Si Trilli saltó posteriormente al Barcelona Atlètic en la campaña 2023-2024, la proyección de Bueno le llevó al filial del Borussia Dortmund, ya en 2021, equipo con el que debutó a los 19 años en la tercera división alemana. En ese primer curso, Guille Bueno disputó un total de 689 minutos repartidos en 12 partidos. Su participación fue 'in crescendo' en las dos campañas siguientes, con más protagonismo sobre el césped (1509 y 2182 minutos en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024 respectivamente) hasta que el pasado 22 de agosto de 2024 fue cedido al Darmstadt 98 en la 2 Bundesliga (la segunda división alemana), en un salto de categoría para crecer como futbolista. En la categoría de plata germana, el lateral izquierdo ha acumulado 1268 minutos de juego con el Darmstadt.

Un año antes, en octubre de 2023, el Borussia Dortmund había ampliado el contrato de Guille Bueno, que expiraba inicialmente en 2024, para firmar un nuevo compromiso hasta el 30 de junio de 2026, lo que en principio apuntaba a una relación de largo recorrido con la entidad germana. Este sábado, y antes de anunciarse su fichaje por el Real Valladolid, Bueno compartió un comunicado en sus redes sociales para despedirse del Borussia Dortmund, club con el que no ha llegado a jugar en la máxima categoría del fútbol alemán como esperaba.

«A medida que mi tiempo en el club llega a su fin, quiero expresar mi sincera gratitud a todos los que han sido parte de este viaje: compañeros de equipo, personal, y por supuesto, los increíbles aficionados. Llevar este escudo ha sido un honor y crecido inmensamente tanto como jugador como persona durante mi tiempo aquí. Me hubiese gustado jugar al más alto nivel con este club, pero entiendo que el fútbol está lleno de decisiones y circunstancias fuera de nuestro control. Me voy con la cabeza en alto, sabiendo que lo di todo cada día en los entrenamiento y me mantuve preparado en todo momento. Llevo conmigo grandes recuerdos y lecciones valiosas. Mi ambición sigue siendo tan fuerte como siempre y espero ansioso el próximo desafío con optimismo y determinación. Gracias por todo. Con respeto y aprecio, Guillermo Bueno», escribió el futbolista

El nuevo lateral zurdo del Real Valladolid destaca por su velocidad y capacidad para incorporarse arriba desde el flanco izquierdo de la zaga. La aceleración y las arrancadas explosivas llaman la atención desde el primer momento. También destaca por su capacidad para ganar duelos aéreos y colocar centros al área rival, con buena técnica individual en regates y desbordes.

Guille Bueno es hermano gemelo de Hugo Bueno, lateral izquierdo del Wolverhampton Wanderers e internacional con España sub 21, que la pasada campaña ha jugado cedido en el Feyenoord neerlandés . Los dos hermanos compartieron equipos hasta los 16 años, cuando sus carreras futbolísticas divergieron. Gulle y Hugo se iniciaron en el Gondomar gallego en categoría prebenjamín y se incorporaron posteriormente al Areosa antes de que Hugo diese el salto al fútbol inglés en las categorías inferiores el Wolverhapton en 2019 y su hermano Guille hiciese lo propio en el fútbol germano con el Borussia Dortmund II. Ahora, Guille Bueno retorna a España para formar parte del Real Valladolid en el nuevo proyecto blanquivioleta en Segunda División como sexto fichaje del verano tras las incorporaciones de Iván Alejo, Guilherme Fernandes, Pablo Tomeo, Álvaro Pérez 'Trilli' y Julien Ponceau.