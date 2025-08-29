El Real Valladolid comienza a impacientarse con la falta de noticias sobre las salidas

Del «optimismo» de mediados de julio –incluso de antes de la gira por Chile– con respecto a las salidas, se ha pasado a una situación ... no tan clara en las oficinas del Real Valladolid.

Aunque todos los estamentos del club: directiva, dirección deportiva y ayer entrenador dan por hecha la salida de Selim Amallah, lo cierto es que el jugador marroquí sigue sin decidirse por ninguna de las opciones que sus agentes le tienen puestas encima de la mesa.

El futbolista, que como esta misma semana explicó el copresidente Gabriel Solares, expresó su deseo de salir «para poder tener más posibilidades de ser internacional y jugar el Mundial», tenía la intención de jugar en España, en Primera División.

El Levante fue el primer club que se interesó por la situación de Amallah en los comienzos del mercado estival. Sin embargo, la ficha del jugador, pese a la posibilidad de llegar como agente libre, relegó la opción en el club granota.

Al futbolista se le vinculó también con diversos equipos turcos, a los que incluso también ha contactado el Real Valladolid, con la posibilidad de agilizar la salida si existiese un verdadero interés, pero Amallah y sus agentes no han presentado una propuesta firme para salir.

La última noticia del Real Valladolid estaba relacionada con el interés del Angers francés en Selim, pero el destino y la categoría no convencen al jugador, que espera más opciones, pese a que el mercado se cierra el lunes a las 23:59 horas.

Esta situación de parálisis, que aunque no es nueva y el Real Valladolid tiene ya siete jugadores firmados, y está a la espera de formalizar a Mathis Lachuer, paraliza posibles opciones para reforzar la plantilla, con la opción de al menos un jugador atacante o para el perfil izquierdo, tal y como reconoció el técnico en rueda de prensa.

La opción de André

Con Javi Sánchez casi descartado para salir, los focos apuntan a Marcos André. Sin embargo, el delantero brasileño no ha tenido más opciones que la llamada de un intermediario del Damac Club de la Liga Árabe. Así lo confirman desde su entorno, que consideran que si hubiera alguna de las opciones que se le han atribuido en Brasil, «hubiese valorado una salida».

El problema está desde la óptica del club en que si no hay más salidas, tal y como admitió el pasado martes el copresidente Gabriel Solares, «solo se podrá traer un jugador». Este sería Mathis Lachuer, que llegará gracias a la salida la pasada semana de Mamadou Sylla.