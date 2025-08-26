El Angers francés vuelve a la carga por Amallah, y el jugador se lo piensa

El Real Valladolid fía casi todas las cartas a la salida de Selim Amallah, ya sea esta en forma de cesión –con la ficha pagada ... de forma íntegra por el club receptor del marroquí–, o una rescisión de contrato del futbolista, tal y como ha sucedido con Mamadou Sylla.

Con el paso de los días, y pese a que desde el entorno del jugador se transmite al Pucela que Amallah saldrá «de una forma u otra», lo cierto es que las horas y los días pasan, y el centrocampista sigue en Zorrilla a la espera de resolver su futuro.

Con una de las fichas más altas de la actual plantilla, con casi un millón de euros de contrato por temporada, el jugador marroquí inició el mercado con la intención de marchase cedido o en propiedad a un equipo de la Primera División española, con el objetivo de tener más opciones de llegar con su selección al Mundial del próximo año.

Sin embargo, ninguno de los clubes que se han interesado por la situación de Amallah, alcanza a pagar la ficha del futbolista. Es el Angers francés el equipo que ha reactivado su interés por el jugador en las últimas horas, y el Real Valladolid sigue a la espera de que pueda concretarse alguna operación.