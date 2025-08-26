El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amallah, durante un entrenamiento en los Anexos. Alberto Mingueza
Real Valladolid

El Angers francés vuelve a la carga por Amallah, y el jugador se lo piensa

El Real Valladolid confía en que el marroquí acepte aguna oferta en las próximas horas

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 22:03

El Real Valladolid fía casi todas las cartas a la salida de Selim Amallah, ya sea esta en forma de cesión –con la ficha pagada ... de forma íntegra por el club receptor del marroquí–, o una rescisión de contrato del futbolista, tal y como ha sucedido con Mamadou Sylla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  2. 2 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  3. 3

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  10. 10

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Angers francés vuelve a la carga por Amallah, y el jugador se lo piensa

El Angers francés vuelve a la carga por Amallah, y el jugador se lo piensa