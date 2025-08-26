Marcos André ya no es intocable

Marcos André ha pasado por todos los estados de ánimo esta pretemporada e inicio de temporada con el Real Valladolid. El futbolista brasileño, que arrancó ... la preparación estival una semana antes que sus compañeros –por iniciativa propia–, recibió la primera noticia del club que si podía salir... saliese.

Esa fue la primera misiva que le llegó al '10' blanquivioleta cuando aún hacía trabajo de gimnasio en los vomitorios del Estadio José Zorrilla, y aún con el sambenito de todo lo vivido la pasada temporada –aún no había habido presentación en sociedad de la nueva propiedad, ni de Víctor Orta, y la Era Ronaldo estaba aún caliente–.

André no contaba, no por una cuestión deportiva, sin ni siquiera técnico aún, todo se reducía a ese más de millón y medio de ficha que entonces le señalaba para salir sí o sí de acuerdo a las estrecheces salariales, que semanas después admitiría el propio Orta en rueda de prensa.

Sin embargo, André arrancó la pretemporada como los demás, y su desempeño en los entrenamientos le convirtió en una de esas piezas «importantes» para construir el proyecto de Guillermo Almada. El técnico incluso transmitió a sus allegados la importancia de «recuperar» a un futbolista de «otro nivel», dada además su buena predisposición en los entrenamientos y partidos.

El foco de la salidas –pese a su salario– se puso en otras opciones dentro del vestuario. A ello también contribuyó el sistema elegido por el entrenador uruguayo, con un 4-4-2 en el que el brasileño y Juanmi Latasa debían marcar la diferencia.

Así fue hasta el regreso de la concentración en Chile, pero a Almada y su cuerpo técnico no le gustó ya lo que vio en Brighton y terminó por desencantarse en Burgos.

La bronca de El Plantío

Fue en El Plantío, en el descanso, cuando un roce entre míster y jugador, terminó con el futbolista sustituido, y con la necesidad de que el brasileño se disculpase ante el cuerpo técnico y el resto de sus compañeros posteriormente.

Almada aceptó la disculpas, pero de nuevo el brasileño cambiaba su estatus dentro del equipo en poco más de un mes.

La mala imagen ofrecida en territorio británico y contra un rival de la propia competición doméstica, como el Burgos, obligaba al entrenador a buscar soluciones, y una fue el cambio de dibujo con el que empezó la Liga ante el Ceuta, y en el que brasileño, por unos motivos u otros, desapareció del once titular.

Latasa adelantó a André en la lucha por la punta del ataque blanquivioleta ante el Ceuta, y el de Coroatá salió en la segunda mitad, eso sí, con buenos minutos ante el equipo ceutí, pero asumió que de inicio la carrera por el '9' de momento era para el madrileño, y más, tras ser realzado por el propio entrenador tras el partido realizado en el debut liguero.

El plano deportivo, en esa montaña rusa de sensaciones que ha experimentado Marcos André durante estos casi dos primeros meses de temporada, vivió un nuevo capítulo en forma de lesión el pasado lunes, cuando un golpe en el tobillo le dejó renqueante toda la semana, le dejó fuera de la convocatoria ante el Castellón, y condicionará su posible participación ante el Córdoba el sábado. De hecho, el delantero no se ejercitó con el resto de sus compañeros ayer en el regreso al trabajo del equipo para preparar el partido con el conjunto andaluz.

El interés de Arabia

La pérdida de estatus –a día de hoy– del jugador dentro de los planes de Guillermo Almada no ha variado los planes de jugador en cuanto a buscar una posible salida del Real Valladolid cuando falta una semana para el cierre del mercado.

El futbolista solo ha recibido una llamada del Damac Club árabe, club de la Liga de Arabia Saudí –en la que ya ha recalado su excompañero Mamadou Sylla–, y el contacto no ha pasado de un mero interés. De hecho, el jugador da casi por seguro que finalizará la temporada en Zorrilla, pese a que el Pucela en los últimos días no le consideren ni mucho menos «intocable».

De hecho, en la mesa vuelve a estar su alta ficha como principal inconveniente, más allá de si el desempeño deportivo que pueda tener André, ya que se da por descontado que el equipo no puede competir por el ascenso solo con Latasa, y con los canteranos Delgado o Arnu como relevo en el caso de una hipotética marcha del brasileño.

De hecho, la propia dirección deportiva contempla la llegada de un delantero, incluso pese a que no saliese Marcos, dada la rescisión de Sylla, en una posición que ha quedado «algo coja».

Las miradas en André se han puesto en los últimos días al no fructificar la salida de Javi Sánchez y a la espera de Selim Amallah.

El club juega con la salida de al menos de uno de los tres futbolista para firmar dos nuevos jugadores que apuntalen la plantilla, por lo menos hasta el mercado de invierno.

La salida de Marcos Andrés «es muy complicada», ya que al propio interés del jugador por quedarse en Valladolid, donde cree que aún puede triunfar y destacar –como ya lo hizo en el pasado–, se suma una ficha, inasumible para la mayoría de los clubes de La Liga que podría interesarse por la situación del '10' blanquivioleta. Solo una oferta del extranjero podría hacer dudar al brasileño para bajarse del nuevo proyecto pucelano.