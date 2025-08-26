El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André presiona a Ponceau, en los Anexos. José Carlos Castillo
Real Valladolid

Marcos André ya no es intocable

El club no descarta su salida, aunque solo ha tenido la llamada de un intermediario del Damac Club árabe en los últimos días

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 07:34

Marcos André ha pasado por todos los estados de ánimo esta pretemporada e inicio de temporada con el Real Valladolid. El futbolista brasileño, que arrancó ... la preparación estival una semana antes que sus compañeros –por iniciativa propia–, recibió la primera noticia del club que si podía salir... saliese.

