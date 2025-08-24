Semana clave para Javi Sánchez y Amallah: el Real Valladolid no se plantea que no salgan

Quedan siete días para el cierre del mercado de fichajes (finaliza el próximo lunes, 1 de septiembre, a las 23:59 horas), y en el ... Real Valladolid –como en la mayoría de clubes– faltan operaciones por realizar. Faltan operaciones para completar el poyecto deportivo, pero también el económico, en el que sobre todo se busca la fórmula de aliviar «la estrechez» del límite salarial y cumplir con el estricto protoco de LaLiga.

Con un presupuesto para los contratos de la plantilla de la temporada 2025-2026 de casi diez millones de euros, el Pucela tiene que completar un equipo en que, según las palabras de su técnico, Guillermo Almada, se trabaja en la llegada de un medio «mixto» y un jugador para la banda.

Esa misiva del preparador uruguayo está encima de la mesa del director deportivo, Víctor Orta, desde hace semanas, pero para concretar las operaciones ya abiertas deben salir Selim Amallah o Javi Sánchez, y no necesariamente los dos. Bastaría liberar el contrato de uno de los dos para poder abrir el vestuario a esos dos nuevos jugadores, necesarios a juicio del entrenador para completar la plantilla con garantías.

El adiós de Mamadou Sylla ha aliviado las urgencias que tenía el Real Valladolid en este sentido, y el prisma es «optimista» para los últimos días de mercado. Los agentes de Amallah consideran que la salida de su representado se producirá en los próximos días, y solo falta cerrar «algunas condiciones», aunque no quieren desvelar el detino del marroquí, cuyo último club interesado ha sido el Angers de la Ligue 1 francesa.

De hecho, uno de los motivos en la demora en la salida de Amallah ha estado en esa idea del propopio jugador y de sus agentes de esperar al mercado de Primera División en España. De esperar a que los clubes de la zona baja de la tabla terminen de confeccionar sus plantillas, con posibles huecos para jugadores de las características del todavía centrocampista blanquivioleta.

Se trata de una realidad de un mercado condicionado por las limitaciones económicas, y que en este caso juegan a favor del marroquí, que podría llegar con una ficha asequible para un equipo de Primera (inferior a los 800.000 euros) y libre de traspaso. De ahí que Amallah y sus agentes no hayan querido aceptar ofertas en firme de países como Turquía, más importantes en lo económico, pero que no cuadran con las expectativas de un futbolista que considera que aún puede brillar en la liga española. De hecho, las preguntas por su situación de clubes como el Levante o el RCD Espanyol, han alimentado esta idea en la cabeza del jugador.

Más complicada parece la salida de Javi Sánchez. El club notiene noticias del agente del jugador, y el futbolista, pese a no entrar en los planes de Guillermo Almada –hasta el momento–, tampoco ha mostrado un interés real por salir, según se valora desde el propio Real Valladolid.

Más allá de la operación frustrada con el Verona a comienzos de verano, el central blanquivioleta no ha transmitido ninguna oferta al Pucela, pese a que el club le ha comunicado que gozaría de las mismas facilidades que jugadores como Amallah o el propio Mamadou Sylla.

Si Sánchez no saliese, no condicionaría los planes de la actual plantilla, pero si podría marcar futuras operaciones, o retoques que se pudiesen dar en el mercado de invierno, además de dejar muy poco margen de maniobra a la dirección deportiva.