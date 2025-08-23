El Real Valladolid espera el OK de Mathis Lachuer para firmar tres temporadas

El futuro de Mathis Lachuer cada vez parece más cercano a Zorrilla. El centrocampista francés, pretendido por el Real Valladolid desde el arranque del ... mercado de fichajes, está «convencido» para firmar por el Pucela, y ya sin opciones reales de Primera División donde su agente pretendía que jugase la presente campaña.

El futbolista tiene claro que el equipo blanquivioleta es su preferido para volver a calzarse las botas, y más tras las noticias de primera mano que le llegan de su excompañero Pablo Tomeo, algo a lo que también se suma el buen arranque del equipo en la Liga.

Lachuer, ex del Mirandés, firmaría por tres temporadas con el Real Valladolid, según fuentes de la negociación, y su ficha siendo importante, no trastoca los planes de límite salarial de la primera plantilla pucelana.

El Real Valladolid no es el único equipo de la Segunda que ha mostrado su interés por el centrocampista de 24 años, y otro club descendido, como el CD Leganés, también contactó con el agente del jugador para conocer su situación para la presente temporada. Desde el conjunto madrileño filtraron que la operación quedó anulada desde el mismo momento que el representante marcó una ficha para su jugador de 350.000 euros, una cantidad a la que no podía llegar el club pepinero.

En la lista también están clubes como el Real Zaragoza y el Córdoba, pero la preferencia del jugador internacional con Martinica es vestir de blanquivioleta, a la espera de cerrar las condiciones contractuales, y de que no haya un interés de última hora de un club de Primera.