Javi Sánchez, confiado en ganarse el puesto en el Real Valladolid

La situación de Javi Sánchez no es agradable en los últimos días, y al igual que Marcos André, ha vivido una montaña rusa esta pretemporada ... en Zorrilla.

Al contrario que el jugador brasileño, el mensaje sobre el capitán blanquivioleta –habrá que ver si lo sigue siendo esta temporada–, el central blanquivioleta no recibió el mensaje de que buscase equipo en la vuelta al trabajo, aunque admite que negoció con el Verona para dejar Valladolid «tras un año muy difícil para todos», agregan desde su entorno.

Las negociaciones con el club italiano no fructificaron, y el jugador –sin cerrarse a nada– regresó al trabajo con la idea de resetear, al igual que otros de sus compañeros que volvieron de sus vacaciones con ese «nuevo aire» que admitía Juanmi Latasa durante la gira en Chile, y en respuesta a la etapa abierta con la nueva propiedad, ya con Ignite en las oficinas de Zorrilla.

Sin embargo, el salario del futbolista, «de Primera», como lo calificó el director deportivo, Víctor Orta, con más de un millón de euros por temporada, y solo por detrás de Marcos André, obligaba al club a replantearse la situación del central.

«Si puedes salir, sal», le reconocieron mediada la pretemporada, con el futbolista aún recuperándose de la lesión sufrida en el final de la pasada campaña.

El zaguero pucelano, al que al igual que al resto de los compañeros supervivientes de la pasada campaña, les pesa la mochila de la peor temporada de la historia del club en Primera, se le suma además el descenso de 2023, dos losas demasiado pesadas, pese al ascenso posterior, de ahí que el cambio de aires tampoco se viese con malos ojos en un primer momento por su entorno ante un contexto que podía ser duro.

Pero la realidad es que tanto la vida deportiva como personal de Sánchez está bien en Valladolid a juicio de su entorno, donde el futbolista considera que puede seguir siendo importante, «como lo ha sido hasta ahora», subrayan.

Es ahí donde el Javi Sánchez contractual difiere del deportivo, algo que dejó caer también el copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, en la entrevista en El Norte de Castilla. «¿Quién te dice que el gol del ascenso no es de Javi Sánchez?», valoró para responder a si era necesaria la salida del central madrileño.

El futuro de Sánchez puede cambiar con el cierre del mercado el próximo lunes. Si no sale, habrá que ver si el técnico, Guillermo Almada, incorpora al central a la dinámica de las convocatorias, en las que no le ha incluido de momento a la espera de acontecimientos.

El futbolista confía en que si todo sigue igual, con una salida «muy complicada», coinciden ambas partes –club y agentes del jugador–, terminará recuperando su sitio en el vestuario y en el campo.

De hecho, desde la entidad nunca se ha dudado del rendimiento deportivo de Sánchez, y más en Segunda, donde incluso llegó a relegar al banquillo a Boyomo para formar pareja con César Tárrega en los últimos partidos antes del ascenso del pasado año.

En su contra, la corriente de aficionados que consideran que la etapa del central está finalizada en Valladolid, pese a que tiene contrato hasta junio de 2026.

En este sentido al jugador, al igual que a Mamadou Sylla, Selim Amallah o Marcos André, se les ha transmitido que contarán con todas las facilidades para salir y rescindir su contrato para poder firmar como agentes libres.